El sector gastronómico del Atlántico se fortalece con la certificación de 25 jóvenes

Una nueva generación de auxiliares de cocina dinamizará el sector gastronómico en el Atlántico. A través del proyecto Cocina para Todos, 25 jóvenes recibieron su certificación que les permitirá acceder a nuevas oportunidades de empleo en el sector culinario del departamento.



Esta primera cohorte se enfocó en población juvenil residente en los municipios de Soledad, Puerto Colombia, Galapa y Barranquilla. Los beneficiarios tuvieron un

proceso de formación de una intensidad horaria de 720 horas: 506 prácticas y

214 teóricas, con módulos relacionados de principios de Cocina, manejo de

utensilios y técnicas, entre otros aspectos.

Estamos orgullosos de brindarle al departamento 25 jóvenes preparados integralmente como técnicos auxiliares de Cocina para que dinamicen el sector culinario FACEBOOK

“Siempre me había interesado la Cocina y no tenía cómo estudiarla ni aprender.

Con esta beca pude formarme y ahora estoy contenta porque he completado mi ciclo de formación y estoy preparada para el mundo laboral en un sector que me encanta”, expresó Keyla Coronado, beneficiaria de Cocina para Todos.



Este proyecto es liderado por fundaciones Triple A y Promigas, con el apoyo del Instituto de Gastronomía Gato Dumas y el chef Manuel Mendoza.



Sobre este logro, Marcela Dávila, directora ejecutiva de la Fundación Promigas, expresó que “estamos orgullosos de brindarle al departamento 25 jóvenes preparados integralmente como técnicos auxiliares de Cocina para que dinamicen el sector culinario. Seguimos apuntando a dejar una Huella Social positiva en nuestro

territorio a partir de una formación que comprenda las necesidades del mercado

e impulsar conexiones laborales para que los beneficiarios incrementen sus

ingresos y, por ende, la calidad de vida de sus familias”.

En alianza con el chef Manuel Mendoza, las entidades lideran la iniciativa Cocina para Todos para impulsar la empleabilidad de jóvenes residentes de Soledad, Puerto Colombia, Galapa y Barranquilla. Foto: Cortesía Comunicaciones Triple A

La formación estuvo a cargo del Instituto de Gastronomía Gato Dumas, una institución líder en procesos de formación de excelencia, innovación y sostenibilidad, cuna de profesionales de talla mundial que han logrado los más destacados reconocimientos en el mundo de la gastronomía.



“Tuvimos 0 % de deserción durante el proceso y eso demuestra el compromiso con el que estos chicos enfrentaron este reto. Con este proyecto le apostamos a la juventud en el Atlántico porque sabemos que son un pilar importante para aportar al fortalecimiento del turismo y gastronomía local”, señaló Alix Castro, directora

ejecutiva de la Fundación Triple A.



Sobre este proceso, la directora de Gato Dumas, Claudia Cuevas, expresó que

estos jóvenes “beneficiarán al sector gastronómico del departamento. Están

muy bien preparados y han cumplido todos los requisitos para graduarse de

nuestra institución”.



Los beneficiarios tuvieron la oportunidad de participar en eventos gastronómicos nacionales como Sabor Barranquilla y han realizado sus prácticas en reconocidas empresas del sector como Tabaca, Cuzco, El Prudente, Manuel, entre otras, generando ingresos promedio de $1.300.000 para sus hogares.

Junto a @SomosTripleA , @GatoDumasCol y @manemendoza , certificamos a 25 jóvenes beneficiarios de nuestra iniciativa #CocinaParaTodos como Auxiliares de Cocina. Este logro contribuirá a dinamizar el sector gastronómico en el Atlántico.🧑‍🍳🍳 pic.twitter.com/w6QcmGUrNs — Fundación Promigas (@FundPromigas) November 28, 2023

