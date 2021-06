2.000 familias han salido desplazadas de un barrio en Barranquilla

Lo que comenzó como peleas callejeras, con piedras y trompadas entre jóvenes, desembocó en una verdadera guerra en la que ha llovido plomo, ha dejado muertos y no menos de 2.000 desplazados en menos de un año.



Esta es la historia que se vive en el conjunto residencial Las Gardenias, en el sur de Barranquilla, donde los problemas de convivencia se volvieron ahora una situación que afecta el orden público de la zona.



Las Gardenias es un conjunto de 4.080 apartamentos, conformado por 12 conjuntos, algunos con 30 torres y 600 apartamentos, en el que viven unas 25.000 personas.



El presidente Juan Manuel Santos entregó los primeros apartamentos en el 2014. Los beneficiados fueron desplazados de la violencia, desmovilizados del conflicto armado, damnificados de la ola invernal del 2010 y familias en condiciones de extrema pobreza.



En Las Gardenias hay 4.080 apartamentos en los que viven unas 25.000 personas. Foto: Archivo EL TIEMPO

“Aquí hay más población que en cualquier municipio”, dice el presidente de convivencia de una de los conjuntos, Gabriel Canchilla, desplazado de San Antero (Córdoba), quien cuenta que muchas personas arrendaron los apartamentos y se regresaron a sus pueblos. Otros prefirieron irse a vivir donde familiares y así evitar que sus hijos crecieran en medio de la violencia e inseguridad que aquí reina.



Canchila explica que las peleas comenzaron entre jóvenes, que traían sus diferencias de otros barrios y que se revivieron en las calles de Las Gardenias cada vez que se encontraban.



En Las Gardenias nadie sabe en qué momentos estos muchachos en vez de piedras y trompadas se armaron con pistolas y revólveres. Luego aparecieron los atracadores y después las bandas de expendedores de drogas, con los que llegó la violencia.

“Primero comenzaron atracando en el mismo sector, luego esto se extendió y se salió de control. La gente se comenzó a ir por físico miedo”.



El problema trajo otro problema. Muchas de estas familias en su afán de irse, arrendaron los apartamentos sin confirmar o revisar a quiénes les entregaban las llaves.



Muchos de los nuevos inquilinos son personas con antecedentes judiciales, que huyen de la justicia y quienes montaron desde aquí sus negocios de alquiler de armas y microtráfico.



“Llegaron muchos inmigrantes venezolanos, a querer imponer su ley, y eso generó mucha violencia. No todos son malos, pero hay un grupo que es peligrosos”, señaló Canchila.



Fuentes del barrio aseguran que la violencia ya ha cobrado la vida a no menos de 20 personas. Además hay muchos jóvenes, menores de edad, armados.



La situación se complica ante los altos índices de desempleo en el barrio y de pobreza. Muchas familias de inmigrantes no han legalizado su situación en el país y viven del rebusque y la ilegalidad en las calles.

Una conjunto estigmatizado

Los problemas de inseguridad y convivencia en Las Gardenias no son nuevos en Barranquilla. Ha sido un sector estigmatizado por haber recibido una población víctima del conflicto armado y de la misma pobreza extrema.



Pero no todo es malo, asegura el líder comunitario, al destacar que fue un proyecto bien pensado por el Gobierno Nacional, ya que cuenta con dos megacolegios, biblioteca, CAI y puesto de salud.

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente Juan Manuel Santos entregó en el 2014 las primeras viviendas en Las Gardenias. Foto: Archivo EL TIEMPO

Además este conjunto de habitaciones, que se encuentra entre La Circunvalar y La Cordialidad, dos importantes corredores viales del sur de Barranquilla, ayudó con el desarrollo comercial y la expansión de barrios como San Luis y Santa María, ya que es aquí donde los habitantes compran todo.



“Hemos sido una bendición para estos barrios del sur de Barranquilla. (Son) Sus tiendas, negocios, y comercios donde hacemos el gasto. El tema es cuando una persona lleva una hoja de vida y dice que viene de Las Gardenias, enseguida nos miran feo”, señala Canchila.

Reacción de la Policía

La Policía Metropolitana de Barranquilla trasladó hasta los conjuntos de Las Gardenias un comando situacional, conformado por oficiales y agentes que desde ayer hacen presencia en la zona.



En entrevista al periodista Édgar Fontalvo, del Caracol Radio Barranquilla, el comandante operativo de la Policía en esta ciudad, coronel Jhon Fredy Sepúlveda Arias aseguró que llegaron con programas de atención social como de infancia y adolescencia, además de investigadores y personal del Goes.

Leonardo Herrera Delgans

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

