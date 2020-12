15 barrios de Baranoa, Atlántico, sin agua desde hace dos semanas

En los carros cisterna de los bomberos es que se está llevando el agua potable a los habitantes de unas 15 barrios del municipio de Baranoa, Atlántico, desde hace dos semanas, debido al daño que se registra en un tubo de conducción, que es el encargado de llevar el líquido en esta zona del municipio.



Desde la alcaldía local responsabilizan y acusan de negligencia a la empresa Triple A, encargada de la prestación del servicio de alcantarillado y acueducto, en el municipio.(Lea también: Galapa, el municipio del Atlántico donde la inversión no se frenó)

El problema, explicó el alcalde Roberto Celedón, se presenta por que no se han culminado las obras de mejoras, en la línea de conducción de la Achotera – Baranoa.



“Tiple A no ha cumplido el compromiso refrendado en julio pasado por el gerente Guillermo Peña de cambiar la tubería de conducción Achotera - Baranoa para mejorar servicio y los baranoeros ya estamos cansados de este flagelo. Es por esto que, si no le brinda un servicio humano y eficiente a nuestro municipio, la Alcaldía de Baranoa buscaría nuevo operador de acueducto y alcantarillado en el 2022 cuando finaliza contrato de la Triple A”, advirtió el alcalde Celedón.

Para atender la crisis hasta el momento se han movilizado 20 carrotanques hacia la zona afectada.



“Sin embargo, la Triple A nos ha negado el abastecimiento de los carrotanques en la estación. Desde que hay una nueva la gerencia el servicio ha desmejorado”, agregó Celedón.



Alonso Ávila, habitante del barrio La Candelaria y quien recibió asistencia de los carrotanques, manifestó que “la Triple A no se reporta, se llama al ingeniero y no contestan. El día miércoles llamamos y dijeron que habían enviado dos carrotanques al barrio Barahona y La Candelaria y, hasta ahora, no hemos visto nada”.



La empresa Triple A no se ha pronunciado.

