1.600 policías para la seguridad del partido Colombia vs Brasil en el Metropolitano

La Policía Metropolitana de Barranquilla tiene listo el dispositivo de seguridad para el partido que disputaran los seleccionados de Colombia y Brasil, el cual se jugará este jueves a las 7:00 p.m. en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de caras a las eliminatorias mundialistas.



Para ellos dispondrá de 1600 hombres y mujeres de las diferentes especialidades, ubicados en los tres anillos de seguridad en el metropolitano y en los diferentes sectores donde se concentrarán los aficionados.

La Policía tendrá dos drones sobrevolando el estadio Metropolitano. Foto: Policía Metropolitana de Barranquilla

Así mismo se mantienen los controles en la vías principales de la ciudad y sus salidas, "todo con el objetivo de garantizar la tranquilidad y seguridad de todas las personas que vienen a disfrutar de este evento", señala la Policía en un comunicado.



La Policía Metropolitana informó que tendrá dos drones en simultáneo para la seguridad del estadio, y el helicóptero Halcón también estará desde los aires para estar emitiendo información en tiempo real de lo que esté pasando al rededor del escenario deportivo, y a lo largo y ancho de la ciudad y del área metropolitana.

Las recomendaciones que debe tener en cuenta si va al partido

Las siguientes son las recomendaciones que entrega la Policía para tener en cuenta si piensa ingresar al estadio:



- No llevar vehículos por que el parqueadero no estará habilitado, preferiblemente desplazarse en servicio de transporte público.

- Tratar de llegar con tiempo al estadio.

- En su boleta estará dispuesto la numeración del asiento, para poder disfrutar el encuentro deportivo, siendo tolerantes y así de esta manera poder percibir el evento en armonía.

- Evitar aglomeraciones

- Llevar tus documentos de identidad

- En caso de sismo, ubicar las salidas de emergencia y zonas seguras

- No comprar entradas a revendedores

- No asistir en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas

- No está permitido el ingreso con objetos corto punzante

- Evitar el uso de pirotecnia

