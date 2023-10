1.600 policías los encargados de la seguridad para el partido Colombia vs Uruguay

“Estamos listos, Barranquilla, como siempre la Casa de la Selección, un territorio con los brazos abiertos para que todos vengan a visitar, a disfrutar y apoyar a nuestra Selección”, afirmó este miércoles, el alcalde Jaime Pumarejo durante una visita de inspección al estadio Metropolitano, donde el balón rodará este jueves a las 3:30 p.m. para el partido Colombia y Uruguay por la clasificación a la copa mundial de fútbol 2026.



Para mantener la seguridad y tranquilidad de los asistentes, las autoridades distritales, departamentales y la fuerza pública presentaron este miércoles las medidas y operativos de seguridad para el partido entre en medio de un Consejo de Seguridad.



De acuerdo con lo explicado por Nelson Patrón Pérez, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito, dentro de las medidas para esta fecha se destacan "los 1.600 hombres y mujeres que estarán asignados al dispositivo de seguridad en el estadio y sus alrededores, puestos de observación en 49 puntos de Barranquilla y área metropolitana, así como el fortalecimiento de la vigilancia en los sectores de alta concurrencia para evitar alteraciones de orden público".

Se esperan un lleno total en el Metropolitano para el juego de este jueves. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Adicionalmente, se contará con 150 hombres del Ejército Nacional, se realizará vigilancia aérea con sobrevuelos en una aeronave del Grupo Aeronaval del Caribe en conjunto con la Policía Metropolitana.



Por su parte, el grupo de Guardacostas de Barranquilla dispondrá 2 unidades de reacción rápida para el control en el Gran Malecón y el monumento Ventana de Campeones.



Asimismo, la Policía Metropolitana de Barranquilla dispondrá cápsulas de seguridad en los hotel donde se hospedan los seleccionados y asignará 5 patrullas que estarán recorriendo los alrededor del estadio.

Las recomendaciones en salud



La Secretaría Distrital de Salud dio a conocer recomendaciones para los asistentes al partido en el estadio Metropolitano:



Hidratarse permanentemente, sin esperar a tener sed.

Usar ropa fresca y cómoda.

Usar gorras, gafas de sol y cremas protectoras solares.

No exponerse por mucho tiempo al sol.

Las personas que estén en tratamiento médico, no suspenderlo, especialmente las personas con hipertensión arterial.

No es recomendable que mujeres embarazadas acudan a este tipo de eventos.

Se recomienda no asistir con niños de brazos ni menores de 5 años.

Personas con síntomas gripales deben usar el tapabocas.

Ante cualquier situación que ponga en riesgo la salud, ubicar al personal médico asistencial.



Leonardo Herrera Delgans EL TIEMPO con información de la Alcaldía

