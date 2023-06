Con el mensaje institucional ‘Que el mejor regalo para papá sea celebrar en paz’, el Departamento de Policía Atlántico, desplegó 1.200 uniformados quienes tendrán dedicación exclusiva a las actividades relacionadas con la seguridad ciudadana.



Las actividades operativas, de prevención y educación en los 18 municipios del departamento buscan garantizar la seguridad: “incentivando a la comunidad para que este fin de semana no se presenten afectaciones a la integridad de las personas a raíz de esta importante celebración”, señala la comunicación de la institución.



Los uniformados anuncian que realizarán actividades especiales durante el fin de semana de celebración, con campañas y controles, con el fin de prevenir hechos delictivos.

Las recomendaciones para celebrar en paz



Para garantizar la tranquilidad de los atlanticenses en esta celebración, las autoridades hacen las siguientes recomendaciones:



Sea tolerante, evite riñas y comportamientos contrarios a la convivencia que afecten a sus vecinos o semejantes.



Evita caminar solo por zonas poco transitadas o peligrosas, especialmente durante la noche.

La Policía realiza requisas en plena vía pública. Foto: Departamento de Policía del Atlántico

No descuides tus objetos personales, como teléfonos móviles, carteras o bolsos, en lugares públicos o concurridos.



Sé precavido con las personas desconocidas que se acercan a ti para preguntarte algo o intentan entablar una conversación, especialmente si te sientes incómodo o en peligro.



Si bebes alcohol, hazlo con moderación y en lugares conocidos. Evita hacerlo en lugares poco confiables o con personas desconocidas.



En caso de ser víctima de un hurto o robo, mantén la calma y no trates de enfrentarte a los delincuentes. Reporta inmediatamente el suceso a la línea de emergencias 123 o acércate a un CAI o estación de Policía.



No te involucres en peleas o riñas callejeras por motivos de intolerancia social o problemas personales. Aprende a resolver los conflictos de manera pacífica y civilizada a través del diálogo.



Mujer si eres víctima de violencia por tu condición o género, busca ayuda inmediatamente y no dudes en denunciar a la línea 155 el abuso a las autoridades.



Mantén un sistema de seguridad en tu hogar, como puertas y ventanas seguras, alarmas, cámaras de seguridad, en caso de notar la presencia de personas extrañas marca a la línea 123

