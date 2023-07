Durante el fin de semana el Departamento de Policía Atlántico desplegará a 1.200 uniformados quienes tendrán dedicación exclusiva a las actividades relacionadas con la seguridad ciudadana durante la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen.



La Policía anunció que realizará actividades operativas, de prevención y educación en los 18 municipios del departamento para garantizar la seguridad e incentivando a la comunidad para que este fin de semana no se presenten problemas durante la celebración de este 16 de julio.



Por ello, los uniformados, realizaran actividades especiales durante el fin de semana de celebración, instalando puestos de control en peajes, vigilancia y control en establecimientos abiertos al público, y caravanas institucionales en los municipios.

Para garantizar la tranquilidad de los atlanticenses, la Policía hizo las siguientes recomendaciones así:



1. Evita utilizar pólvora en medio de la celebración a la virgen, manipular pólvora pone en riesgo la vida



2. Invitar a los conductores de vehículos pesados y de carga, así como de buses intermunicipales y de cualquier vehículo de servicio público, a cumplir con las normas de tránsito.



3. Sea tolerante, evite riñas y comportamientos contrarios a la convivencia que afecten a sus vecinos o semejantes.

La Policía mantendrá operativos de control en todo del departamento. Foto: Departamento de Policía del Atlántico

4. Evita caminar solo por zonas poco transitadas o peligrosas, especialmente durante la noche.



5. No descuides tus objetos personales, como teléfonos móviles, carteras o bolsos, en lugares públicos o concurridos.

6. Sé precavido con las personas desconocidas que se acercan a ti para preguntarte algo o intentan entablar una conversación, especialmente si te sientes incómodo o en peligro.



7. Si bebes alcohol, hazlo con moderación y en lugares conocidos. Evita hacerlo en lugares poco confiables o con personas desconocidas.



8. En caso de ser víctima de un hurto o robo, mantén la calma y no trates de enfrentarte a los delincuentes. Reporta inmediatamente el suceso a la línea de emergencias 123 o acércate a un CAI o estación de Policía.



9. No te involucres en peleas o riñas callejeras por motivos de intolerancia social o problemas personales. Aprende a resolver los conflictos de manera pacífica y civilizada a través del diálogo.



10. Mujer si eres Víctima de violencia por tu condición o género, busca ayuda inmediatamente y no dudes en denunciar a la línea 155 el abuso a las autoridades.



11. Mantén un sistema de seguridad en tu hogar, como puertas y ventanas seguras, alarmas, cámaras de seguridad, en caso de notar la presencia de personas extrañas marca a la línea 123

