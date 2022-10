En una exclusiva que tuvo la emisora W Radio se conocieron más detalles relacionados con la avioneta que se accidentó este domingo 16 de octubre, cuando salía del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Santa Marta, incluyendo los nombres de los afectados.

La aeronave modelo SF50 Cirrus Design, de matrícula HK5342, estaba haciendo un vuelo privado con la familia del propietario, Milton Cabeza. Según el reporte dado, quienes iban era su esposa, Rosario Martínez, su hijo menor, su nieta, la niñera Sandra Páez y su hija.



El piloto de la avioneta al momento del siniestro era el capitán Carlos Malaver y Milton Cabeza. Ambos, con toda la documentación al día y con la aprobación de la Aeronáutica Civil.



Por otro lado, a diferencia de los primeros comunicados, se informó que el avión no pertenece a Helistar, ni a una escuela encargada para entrenar pilotos. Realmente era propiedad de Mera Way Industries Inc, manejado por Panamerican Training Center. Es una aeronave privada y esto se puede identificar por la letra ‘G’ que tenía pintada.



Esta también tenía al día un seguro por 5 millones de dólares y que la familia implicada se encuentra, junto a la aseguradora, evaluando lo sucedido y las acciones que se tomarán al respecto.



De manera adicional, se conoció que no se activó el paracaídas del avión debido a que el accidente se dio en tierra y este sistema de emergencia sólo se activa con un mínimo de 180 metros de altura.

Más noticias