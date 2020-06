Pararon obra cercana a una quebrada en Pereira, pero persisten dudas

El pasado jueves la Alcaldía de Pereira suspendió las obras que se realizan a escasos metros de la quebrada La Arenosa, construcción que según las denuncias podría estar relacionada con las amenazas en contra de la exconcejal de Pereira, Carolina Giraldo. Pese a la medida, ciudadanos esperan acciones concretas en el caso que es denunciado años atrás.



La administración municipal, a través de la dirección de Control Físico adscrita a la Secretaría de Gobierno, hizo el procedimiento argumentando que no cumplía con la normatividad vigente.

De acuerdo con lo informado por la Alcaldía, se trataba de 18 metros cuadrados pertenecientes al espacio público y que son invadidos por una construcción. Por lo tanto, en compañía de la Policía Metropolitana y en presencia de la inspectora encargada del procedimiento, suspendieron las actividades.



“En el Gobierno de la Ciudad ejercemos funciones de inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento de las normas urbanísticas y el espacio público en el municipio. Estamos haciendo visitas en compañía de Inspecciones de Policía, suspendiendo aquellas normas que incumplen la ley”, indicó Wilfor López, director de la Oficina de Control Físico de Pereira.



Pese a la suspensión de las obras el colectivo Ágora Cívica Pereira reclama que la medida se da pero no involucra las razones de la denuncia que hacen desde hace más de tres años y que estarían poniendo en peligro la vida de la exconcejal Carolina Giraldo.



“Esa construcción tiene problemas en las licencias, porque han edificado más de lo permitido, además del daño ambiental colateral que están causando a la quebrada y al guadal contiguo a ella. Esperamos soluciones de fondo en este tema que no es nuevo y en el que ha habido negligencia”, señaló Leonor Marmolejo, vocera del colectivo Ágora Cívica Pereira.



Las licencias, que de acuerdo a lo informado por el colectivo, se le otorgaron para la construcción de tres viviendas de máximo dos pisos, pero se hizo una edificación que tiene cinco, también locales comerciales, hotel y parqueadero; además, se siguen adelantando obras sin el permiso respectivo.



Al respecto, EL TIEMPO quiso consultar con el Secretario de Gobierno, Álvaro Arias, las acciones que se han adelantado, pero no fue posible. Mientras tanto, desde el colectivo siguen reclamando diligencia.



“Cómo es posible que un inspector vaya a revisar pero solo se fije en la vigencia no en el contenido de la licencia”, cuestionó Marmolejo.



Respecto a los daños ambientales que se estarían causando a la quebrada y al guadual, el director encargado de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), Julio César Isaza, aseguró que en lo que a la entidad concierne todo se está cumpliendo. “Para el 2013, cuando se concedieron las licencias, el POT permitía acercarse a 15 metros de la quebrada y donde está canalizada a cinco y eso como Corporación podemos dar fe de que se está cumpliendo”, indicó Isaza.



En referencia a la destrucción colateral de los guaduales, el director añadió que sí hay desaparición en algunos sectores, pero son de tiempo atrás. “Hemos ido a hacer verificaciones y le solicitamos al municipio que le hicieran mantenimiento porque lo requiere y se ha constatado que no hay remoción reciente”, comentó.



El funcionario añadió que han hecho constantes visitas y seguirán atendiendo los requerimientos que la ciudadanía les pidan en ese u otros casos.



La respuesta no deja satisfecho al colectivo Ágora, que espera que se profundice en las investigaciones, pues por ese motivo existen amenazas de muerte de una de sus integrantes.



“Los términos de las amenazas son estremecedores, nos duele que por las omisiones sucesivas de las irregularidades pongan en riego de personas tan valiosas como Carolina Giraldo. Esperamos que la Alcaldía intervenga la construcción y la Carder proteja los recursos naturales”, añadió la vocera.

​

LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO

PEREIRA