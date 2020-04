Así son las rutas preferenciales para el personal de la salud en Cali

Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

El servicio se presta en cinco rutas llamadas S21, S21B, S37, S47B y S57A con frecuencias de 10 minutos y funcionarán de lunes a sábado de 5:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 5:00 p.m a 8 p.m. y domingos y festivos de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 5:00 p.m a 8 p.m. Las rutas son preferenciales para médicos, enfermeros o personal administrativo, logístico y operativo del sector salud, pero pueden ir otros usuarios que no sean del gremio y deban acercarse a realizar un trámite médico o un lugar cercano a las paradas de la ruta.