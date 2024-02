Así es la estrategia de lectura que ha beneficiado a 103 colegios del país

"Cuento contigo" es la estrategia con la que, en 2023, se beneficiarona estudiantes de los 32 departamentos a través de la entrega de bibliotecas físicas y virtuales y recursos de cómputo a 103 colegios distritales del país.



Esta iniciativa de Fundalectura y BBVA, que cerró su campaña de 2023 en el colegio Francisco del Rosario Vela, en Leticia, Amazonas, buscaba impactar de manera directa los planes transversales de lectura, escritura y oralidad de los colegios para “innovar y construir juntos con los estudiantes un modelo educativo más moderno, más competitivo y mucho más equitativo”, explica Diana Rey, directora de Fundalectura.

Cierre de la campaña "Cuento contigo" en el colegio Francisco del Rosario Vela, en Leticia. Foto: BBVA

“El 90% de las instituciones que no tenían un plan de lectura, escritura y oralidad cierran el año con un plan bien orientado, bien enfocado y con acciones pertinentes y concretas para tres años”, afirma la directora de la fundación.



Diana explica que para la elaboración de este proyecto se respetaron las diferencias culturales de las regiones del país y por ello el primer paso que realizaron fue el de una cartografía social en la que los talleristas se acercaban a los profesores y estudiantes de cada territorio “para entender su contexto y para entender cuáles son sus necesidades prioritarias y a partir de ahí construimos un plan de lectura, escritura y oralidad. Es decir, el plan de un colegio en Leticia es completamente distinto al que tenemos en La Guajira porque tienen necesidades distintas. Por supuesto, estamos cobijados por las orientaciones del Ministerio de Educación, pero sí intentamos que cada institución tenga en su plan su impronta”.



Es por eso que, además de la entrega de los materiales a las instituciones, se realizaron capacitaciones a 344 docentes para que pudieran reformular y plantear los planes de lectura y oralidad en los colegios y usar las herramientas entregadas como un material de apoyo.

Cuento Contigo entregó recursos de cómputo a 103 colegios del país. Foto: BBVA

Asimismo, Diana explica que el objetivo de la formación de los docentes, es que la lectura no sea comprendida únicamente como una práctica del lenguaje para descifrar un código, sino que sirva como herramienta para hacer ciudadanos más empáticos y tolerantes que entiendan las perspectivas ajenas.



“Las 103 instituciones recibieron colecciones de libros que no tenían y una dotación informática que no tenían. Los computadores que estamos entregando tienen contenidos off line en literatura lo que fortalece los pensum que hemos construido con todos los colegios”, explica Diana. Además, los colegios también han sido equipados con una biblioteca itinerante que puede ser transportada a la casa de los estudiantes.



Por otro lado el banco BBVA, que en 2023 aumentó un 50% el presupuesto para la inversión en programas sociales en Colombia, uno de los cuales fue “Cuento contigo” en la cual, trabajando de la mano de Fundalectura, participó en las donaciones de las herramientas a los colegios de los 32 departamentos del país.



“Pensamos que las empresas grandes tenemos un compromiso muy especial en el desarrollo social de Colombia. Colombia es un gran país, con enorme riqueza natural y cultural y un enorme talento humano, sin embargo todavía tiene grandes retos económicos y sociales, altos niveles de inequidad. En opinión de BBVA, la educación es la principal herramienta para superar los retos sociales, la educación es lo que le permite abrir la puerta de oportunidades a cualquier joven, a cualquier niño, a cualquier niña colombiana”, afirma Mario Pardo, presidente ejecutivo de BBVA Colombia.

¿Cómo ha impactado “Cuento Contigo” a los colegios?



Biblioteca itinerante entregada en el programa. Foto: BBVA

En cuanto a los planes de lectura, Diana afirma que las colecciones que han sido entregadas tienen autores nacionales e internacionales además de contenidos escritos que respondan a las necesidades y enfoques de cada colegio ya sea medio ambiente, tecnología o derechos humanos.



Martín García, uno de los profesores del colegio Francisco del Rosario Vela que, junto con la bibliotecaria, ha seguido de cerca el impacto de “Cuento contigo” sobre los estudiantes y la institución afirma que “el impacto ha sido positivo, teniendo en cuenta las debilidades que teníamos anteriormente respecto a construcción de textos, a la lectura y a la expresión verbal”.



De hecho, después de la implementación de la estrategia el nivel del colegio en el ICFES a nivel Amazonas ha mejorado de manera evidente, pues han pasado de estar en los últimos lugares a ser el tercer colegio público mejor punteado del departamento.



El profesor destaca la cualidad itinerante de parte de la biblioteca porque permite que el espacio de lectura de los estudiantes salga de las paredes de la escuela y llegue hasta sus familias y barrios.



Asimismo, el docente destaca el apoyo tecnológico y lo califica de maravilloso porque con él se ha fortalecido el enriquecimiento cultural. “Podemos conocer otras culturas y regiones con las que nos podemos vincular y fortalecer el proceso”.



Por el lado del impacto sobre los profesores, Martín García afirma que esto les ha permitido trabajar en “la transversalización del proceso, eso quiere decir que no vamos a usar la biblioteca solamente para Castellano, vamos a implementar el proceso en todas las áreas. Así le damos la oportunidad a todos los profesores para que trabajemos comprensión, construcción, análisis de lectura”.

¿Qué viene?

Mario Pardo, presidente ejecutivo de BBVA Colombia con estudiantes de un colegio de Neiva tras la implementación de programas de ayuda educativa. Foto: BBVA

Con las iniciativas de inversión en la educación en Colombia, BBVA ha logrado beneficiar, entre 2022 y 2023, a 400.000 estudiantes de todos los departamentos del país, incluyendo Bogotá.



A futuro, BBVA planea seguir apoyando las iniciativas para impactar la educación en Colombia, por ello, además de “Cuento contigo”, el banco ha estado trabajando con Claro para llevar bibliotecas digitales e internet a colegios en los que antes no existía acceso a la web.



“Tenemos muchos programas relacionados con becas en los que hemos beneficiado a casi 300 jóvenes becados en distintos programas. Tenemos también programas relacionados con la donación de kits escolares en muchas regiones del país, el no tener acceso a los kits escolares es uno de los motivos de deserción escolar”, explica Pardo.



El director de banco en Colombia adelanta que desde la organización están planeando un programa de enfoque similar a “Cuento contigo” en cuanto a llegar a todos los departamentos del territorio nacional.

