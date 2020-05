El drama de los artistas del Eje Cafetero durante la pandemia

Actores, actrices, músicos, titiriteros, cuenteros, cantantes, pintores, escultores, entre otros artistas han resultado doblemente perjudicados con la propagación del covid-19 en el país, pues a muchos de ellos les suspendieron sus contratos o tuvieron que dejar de ganarse la vida en las calles para proteger sus vidas, o han dejado de percibir ganancias por las ventas de sus trabajos porque las personas solo están invirtiendo en lo necesario.

En Manizales, las salas de teatro están sin público, extrañando los aplausos y las miradas de los espectadores y acoplándose a la virtualidad para no dejar de dedicarse a lo que aman.



“Hemos tratado de sostener el público, sin embargo lo que estamos haciendo es lejano a la esencia verdadera del teatro, podría decir que son experimentos audiovisuales para no alejarnos tanto de las tablas y que, al mismo tiempo, nos permite estar cerca del espectador como una función también social, porque todos hemos evidenciado que el arte y la cultura se han encargado de sostener la salud mental de las comunidades”, comentó David Carmona, miembro de la compañía teatral Los Chicos del Jardín.



Con salas, centros culturales y actividades masivas suspendidas, las finanzas de los artistas, que a antes de la crisis ya estaban mal, se han acentuado. Por eso, varias compañías de danza, teatro y cantantes se han unido para dar clases o presentaciones virtuales para apoyar a quienes la pasan peor. Algunos ponen a disposición cuentas para donaciones y otros lo hacen a cambio de mercados que entregan posteriormente.



A parte de estas ayudas, lo único que esperanza a los artistas que no pueden presentarse con normalidad son las ayudas que brinde el Estado. Por ejemplo la Nación, que les brinda un apoyo de 160 mil pesos por tres meses, la Alcaldía de Manizales que le compró a algunos sus contenido para difundir en redes sociales y la Gobernación de Caldas que les permite aplicar a programas de estímulos con el que brindará un millón de pesos a 1.100 artistas de todo el departamento.



Esta convocatoria estará vigente en su primera etapa hasta el 20 de mayo próximo y se beneficiará, inicialmente, a 250 artistas de áreas como música, teatro y circo, literatura, cinematografía y audiovisuales, artes plásticas y visuales, danza y otras expresiones artísticas. Además, todo lo relacionado con Patrimonio Cultural, trova, magia, periodismo cultural, entre otras.



“Los interesados deberán elaborar un vídeo de mínimo 15 minutos y máximo de una hora en el cual expongan su producción artística. Es importante resaltar que estos no son subsidios sino reconocimientos a la labor que realizan los artistas de los 27 municipios”, señaló el Secretario de Cultura, Lindon Chavarriaga.



El funcionario añadió que en los próximos días se dará a conocer el Programa Departamental de Estímulos, con el cual se reconoce la vida, trayectoria y obra de artistas y gestores culturales y también se presentará el Programa Departamental de Incentivos, que tiene como fin apoyar a las expresiones artísticas y culturales nacientes de Caldas.



Manizales ha sido catalogada en los más recientes informes de la red de ciudades Cómo Vamos como la ciudad con mayor oferta cultural por número de habitantes. Varios son los motivos, uno de los principales es que la Universidad de Caldas tiene una facultad de artes que semestralmente gradúa a licenciados y maestros en música, artistas escénicos y plásticos y profesionales en literatura y filosofía, lo que permite que la ciudad sea rica en espacios artísticos y culturales.

Drama de artistas en Guatemala

En la región hay cientos de artistas afectados por la pandemia. Gladis Quintero y Rodrigo Jiménez, directores del grupo teatral La Loca Compañía y que por años han organizado el Festival Iberoamericano de Teatro de Muñecos en Armenia.



Los artistas que iban de gira por Centroamérica quedaron varados en Guatemala tras la declaración de la cuarentena. Además de que no tienen ingresos, no han podido regresar a Colombia. “A nosotros nos toca quedarnos más tiempo, todavía no se sabe nada de vuelos. El consulado nos está ayudando con el alojamiento y alimentación pero nosotros sin producir un peso y tratando de conseguir recursos para los tiquetes porque no es un vuelo humanitario, nos toca reunir el dinero para los pasajes”, contó Quintero.



En el departamento se han generado varias iniciativas para recaudar fondos para los artistas del Quindío. Por ejemplo, hace ocho días, el cantante Danober Bueno conocido como ‘El Arriero del Café’ se juntó con otros músicos para recoger mercados para los artistas más necesitados. “Tomamos la iniciativa de hacer algo por los más vulnerables, hay quienes no tienen nada. Creamos un grupo de 65 artistas para estar ayudando y llevarle algo en medio de estas circunstancias. La central mayoristas Mercar nos abrió sus puertas como punto de recaudo de víveres y estuvimos cantando porque hay muchos artistas necesitados”.



Y agregó que “vamos a tener más eventos como estos porque necesitamos recaudar más, lo más seguro es que no vamos a tener eventos masivos hasta el próximo año y la afectación va a ser grande, pero queremos hacer algo por los artistas más vulnerables”, dijo Bueno.



Otros artistas de la región se unieron en un proyecto musical llamado ‘Todos unidos Armenia canta’, una canción que está disponible en el canal de Youtube y que busca recoger fondos para los artistas del Quindío.



Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Corporación de Cultura y Turismo (Corpocultura) y fue dirigida y producida por David Trujillo conocido como ‘García Music’ y participaron de los artistas Jéssica Jaramillo, Ángelo, Roberto Munard, Carlos Peña, Cristian Grajales, Carlos García, Tobias Bastidas, entre muchos otros.



“Para nadie es un secreto que el arte es complejo y si a veces es difícil vivir de él en la vida normal ahora mucho más en esta situación. Nosotros vivimos de los conciertos y eventos masivos y ahora no se puede hacer nada de eso. Es un ayuda que Corpocultura quiere hacerles a los artistas”, dijo la cantante Jéssica Jaramillo, quien además hace parte del show del café en el Parque del Café, que está cerrado desde hace casi dos meses.

​

LAURA USMA CARDONA - PARA EL TIEMPO MANIZALES

LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ - PARA EL TIEMPO ARMENIA