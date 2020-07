El circo que en la pandemia hace shows en Armenia

Malabaristas, trapecistas, payasos, bailarinas y otros artistas del Circo Star se roban los aplausos del público, que está a bordo de vehículos en un parqueadero de la avenida Centenario, en Armenia.



Desde hace unas semanas, trasladaron su show hasta este lugar, luego de que los propietarios de tres restaurantes, que vienen ofreciendo actividades de entretenimiento, los contactaron para que hicieran algunas presentaciones pero ha tenido tanta acogida entre los espectadores que la iniciativa se extenderá por varios meses.

En este lugar se venían realizando las presentaciones de un dj y de un grupo de rock, un autopicnic familiar y en las últimas semanas el show del circo y hasta un automovie. Todo con el fin de reactivar la economía de estos restaurantes pero a la vez, se ha generado una reactivación en los ingresos de estos artistas.



La directora comercial de los tres restaurantes, Estefanía Díaz Granados, señaló que la idea es generarles a los clientes el mismo entretenimiento que antes tenían en los restaurantes y además beneficiar a los artistas locales. “Independiente de que el circo no sea de Armenia a estas personas les tocó quedarse obligatoriamente en la ciudad por la pandemia y desde ese momento se quedaron sin ingresos y por eso quisimos vincularlos y hacer esta labor social porque ellos viven de sus shows y si no hay presentaciones pues no hay recursos”.



“El tema de subsistir en medio de la pandemia, para ellos ha sido complejo pero gracias a los armenios que viven alrededor del estadio y que les han llevado donaciones es que han vivido estos meses”, agregó Díaz-Granados.

Hasta hace unos meses, las 40 personas que integran este circo tenían su escenario en una carpa de circo frente al estadio Centenario, pero con la llegada de la pandemia tuvieron que bajar el telón, y según ellos hasta el próximo año no volverían a abrir.



“Estamos muy agradecidos con las personas de Armenia porque nos han apoyado bastante con mercados y ayudas”, dijo Jaiver Rodríguez, uno de los propietarios del circo.



Su hermano, Yin Rodríguez, dijo que “a los niños les ha gustado mucho nuestro show y todos en general nos apoyan con los pitos de los carros y la gente se queda al otro lado de la avenida viendo la función”.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

ARMENIA