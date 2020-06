Polémica en Pereira por anuncio de cierre de varias entidades

Hay inconformidad en Pereira tras el anuncio del alcalde Carlos Maya de cerrar, vender y reestructurar cuatro empresas y entidades como parte de su estrategia de austeridad y ahorro para que la ciudad salga de las dificultades económicas que dejará la pandemia del covid-19.

Entre otras propuestas del Alcalde para ahorrar costos se encuentra la reducción de gastos de funcionamiento y operación, un programa de pensión anticipada voluntaria para funcionarios y la venta de activos improductivos.



“Acabaremos con el Instituto de Movilidad, tenemos serios señalamientos históricos de corrupción e ineficiencia operacional allí, por lo que el Gobierno de la ciudad hará todos los esfuerzos para corregir estas anomalías. Adicionalmente, vamos a prescindir del Cordep, empresa intermediaria para la administración de cinco escenarios deportivos; y prescindiremos de la empresa de Aseo de Pereira. Venderemos el Centro de Diagnóstico Automotor y vamos a reestructurar a Megabús ”, dijo Maya.



El ahorro estimado tras este plan sería de 10.000 millones de pesos, pero los cuestionamientos no se han hecho esperar.



En redes sociales lo acusan de querer vender lo público, mientras que el sector político le reclama los estudios técnicos de estas decisiones.



“Como partido de oposición hemos llamado la atención sobre esas decisiones, porque uno de los argumentos del alcalde es el impacto económico que sufrirá la ciudad a causa de la covid-19, pero cuando la Secretaría de Hacienda sustentó el Plan de Desarrollo dijo que el efecto sería leve o moderado y ahora no lo es”, señaló la concejal del Partido Verte, Nancy Henao.



Además, Henao indicó que lo dicho por Maya es solo un anuncio mientras no presente al Concejo los estudios técnicos que soporten las medidas.



“Aclararle a la ciudadanía que, gracias a un parágrafo que quedó expreso en el acuerdo de Plan de Desarrollo, él primero debe presentar estudios y el Concejo aprueba o no. Él pidió facultades para hacer ciertas modificaciones y le fue concedido, pero con esa condición”, anotó la concejal.



En ese sentido, el presidente del Concejo municipal, Pablo Giordanelli, indicó que Maya tiene un plazo de seis meses para dar sus argumentos y respondió la duda de los pereiranos sobre quién se encargaría de la movilidad en la ciudad.



“Si es posible pensar que algunos de los anuncios son pertinentes, pues varias entidades descentralizadas mencionadas no tienen con qué pagar la nómina y se están convirtiendo en una carga para la administración, sí creo que hay un error en la palabra ‘acabar’, creo que se reestructurará o se convertirá en una Secretaría, pero eso lo veremos cuando el Alcalde presente su propuesta y los sustentos”, añadió Giordanelli.



Ante los anuncios del mandatario, Carolina Giraldo, exconcejal y exprecandidata a la Alcaldía de Pereira, inició ayer con la convocatoria a una veeduría ciudadana con el objetivo de que “se le ponga lupa” a estas iniciativas de Maya.



“En Facebook está la página ‘Pereira se respeta’. Quienes quieran unirse a evaluar los pros y contras de esto, pueden contactarse allí. La idea es hacer un estudio detallado y desinteresado para que estas no sean medidas cortoplacistas que terminen perjudicando a la ciudad”, expresó la exconcejala Giraldo.



