'Hay más consumo’, la respuesta de las empresas ante incrementos

No cesan las quejas de los usuarios ante el aumento de las tarifas de servicios públicos. En los tres departamentos del Eje Cafetero rechazan los aumentos en las facturas de agua, luz, gas y hasta el aseo. Al ser consultados, los gerentes de algunas de estas empresas en la región aseguran que los aumentos se deben a un mayor consumo en los hogares debido a la cuarentena por la pandemia del covid-19.

Una de las empresas que reporta mayor número de quejas es Efigás, la cual provee gas domiciliario en los tres departamentos. Pilar Henao, habitante de Armenia, manifestó que antes pagaba $60.000 y le llegó una factura por $200.000. “En los últimos meses me venía aumentando mucho esa factura y no es como dice Efigás que se aumentaron las duchas con agua caliente, porque yo ni tengo calentador de gas”.



Al respecto, el gerente de Efigás, Carlos Mazeneth, señaló que la dificultad estuvo en que el primer mes de la pandemia no pudieron mirar los contadores, sino que cobraron basados en el promedio del consumo.



“En marzo se usó el promedio como una herramienta de medición con el fin de evitar que el personal saliera a las calles y se contagiara. Para ello se toma como referencia el consumo de los últimos meses y se calcula. Sin embargo, el 3 de abril la operación de las lecturas de los contadores se normalizó y se evidenció que así como a unos usuarios les había subido, a otros les había bajado”, sostuvo Mazeneth.



De acuerdo con el gerente, a quienes se le cobraron menos metros cúbicos se les sumó en la siguiente factura, por lo que evidenció un aumento. Lo mismo pasó con a quienes se les facturó más, que notaron una disminución.



Mazeneth precisó, además, que el aumento –en muchos casos- se debe a que hay mayor consumo en los hogares.



Caso similar se registra con los cobros en el servicio de energía, en donde, de acuerdo con Chec EPM, que presta el servicio en Caldas y Risaralda (excepto Pereira), las medidas de aislamiento, sumado al incremento en las tarifas debido al bajo nivel de los embalses de las hidroeléctricas han aumentado en un promedio del 10 por ciento el costo de las facturas.



“Esta situación no es reciente, desde febrero se empezó el aumento generado por la falta de agua para producir energía, pero la gente lo siente ahora que tiene menos ingresos”, explicó su gerente, Jhon Jairo Granada.



El directivo recalcó que si bien “desde abril y hasta julio está congelada la tarifa básica de kilovatios, los nuevos hábitos como acostarse más tarde, el uso frecuente de electrodomésticos y la carga constante de computadores ha disparado en consumo”, no solo para estos departamentos, sino para todo el país.



“Entendemos la situación de las comunidades y por eso tenemos varios beneficios, pero por ley no podemos dar beneficios ni exonerar a nadie del pago”, concluyó Granada.

Alcaldes piden "solidaridad" y "ayuda"

Sin embargo, alcaldes de Risaralda pidieron hace unos días “solidaridad” a Efigás y Chec por lo que definieron como “cobros excesivos”. A ese llamado se unió el domingo pasado el alcalde de Pereira, Carlos Maya, quien pidió ayuda al Gobierno Nacional.



En el Quindío también hay inconformidad por el aumento de la energía. Gremios y autoridades piden que se tenga en cuenta la situación económica de cientos de quindianos. Por este motivo el concejal de Armenia Cristian Fernández interpuso una acción de tutela ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas y la Presidencia de la República por la presunta vulneración de los derechos al mínimo vital, el debido proceso y la dignidad humana.



“Rechazamos enérgicamente ese aumento en las tarifas del 9 por ciento, no puede ser posible que en medio de una emergencia social que estamos atravesando donde la gente ha cesado sus actividades laborales, donde no hay poder adquisitivo, esta empresa que se ha lucrado por años y que tiene enormes utilidades anuales, le pague así a la ciudad y al departamento”, expresó Fernández.



Entre tanto en Caldas, el Comité Popular de Usuarios de Servicios Públicos de Manizales solicita que rebajen o subsidien parte de las tarifas, de lo contrario pensarán en una manifestación o el no pago de las facturas.



“Enviamos solicitudes escritas, también planteamos mesas de diálogo intermediadas por el Gobernador porque no podemos con esto, ni en las casas y mucho menos los comerciantes. Ya estamos convocando a quienes están dispuestos a salir a marchar (con todas las normas de bioseguridad) si no nos dan una pronta solución”, comentó Moisés Gallego, presidente del Comité.



Además, alcaldes de la zona centro sur de Caldas, integrada por Manizales, Chinchiná, Villamaría, Palestina y Neira, anunciaron que convocarán a una reunión a las empresas Chec y Efigás con el fin de resolver las inquietudes, quejas y reclamos de la ciudadanía.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO - MANIZALES