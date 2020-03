Secretaría de Salud del Valle propone que presos elaboren tapabocas

María Cristina Lesmes, titular de la Secretaría de Salud del Valle del Cauca, afirmó que los tapabocas son fáciles de elaborar y después se puede buscar la manera para esterilizarlos.

"Tenemos una escasez de tapabocas. Este es un elemento muy fácil de construir y pensamos que se pueden hacer a través de las personas que están en cárceles", afirmó Lesmes.



La funcionaria agregó que "las personas privadas de la libertad pueden contribuir de esta manera a nuestra sociedad y ayudarnos a cuidarse ellos, y nosotros. Podrían construir su propio tapabocas y podrían construir tapabocas para el resto de la sociedad, porque va a llegar un momento en que muchas personas lo necesiten, en este instante, los enfermos".



En el Valle del Cauca hay 13 casos de personas infectadas con el nuevo coronavirus, 8 en Cali, 4 en Palmira y una en Buga, que fue el primero y ya fue dado de alta.



Los nuevos casos son personas que estuvieron cerca de dos casos precedentes, lo cual indica que estas no se aislaron adecuadamente y los contagiaron. Por esta razón la secretaria de Salud del Valle pidió más precaución para que la pandemia por el covid-19 no se convierta en una epidemia local.



"Esta es una clara demostración de la falta de cuidado y de aislamiento de una persona enferma con respecto a las personas cercanas. Y, además, es un aviso de como se contagia de fácil el covid para aquellas personas que aún no creen lo que está pasando. Una persona enferma, en cada contacto estrecho, puede enfermar a dos o a tres y esas a su vez a dos y a tres", señaló Lesmes, quien recalcó que el aislamiento es de 14 días, ni un día menos.



Uno de los nuevos ocho nuevos casos en el Valle es un menor de edad.



CALI