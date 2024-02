Año bisiesto: ¿qué sucede legalmente con las personas que nacieron el 29 de febrero?

De acuerdo al calendario oficial que rige a nivel mundial, el 2024 es año bisiesto, lo que significa que febrero se extiende un día más y llega hasta el 29, momento perfecto para las personas que nacieron ese día que, en los años que no son bisiestos, tienen dos posibilidades para celebrar su cumpleaños en otra fecha. Pero, en el ámbito legal, también hay algunas peculiariades.

Cada 29 de febrero, que se repite cada cuatro años por el ajuste del calendario con el año solar, los que cumplen en esa fecha pueden festejar como es debido. El año bisiesto comenzó como un modo de arreglar el calendario según el movimiento de la Tierra alrededor del Sol que, al contrario de lo que muchos piensan, no tarda 365 días, sino que tarda 365 días, 5 horas, 48 minutos y 56 segundos. Para arreglar el error, fue el emperador Julio César quien agregó en primera instancia un día más al calendario, que luego fue corregido por el papa Gregorio XIII con mayor precisión.

De este modo, todos los nacidos el 29 de febrero tienen esa fecha oficial en su acta de nacimiento en Colombia, sin embargo, para celebrar su cumpleaños tienen dos opciones el resto de los años: adelantar la fiesta para el 28 de febrero o atrasarla hasta el 1 de marzo, alternativa que los supersticiosos seguro escogerán sobre la otra.

Respecto a la elección de la fecha, más allá de las preferencias, muchos nacidos antes de las 12 PM eligen el 28 de febrero debido a la cercanía, mientras que los nacidos después del horario prefieren celebrarlo el 1 de marzo.

El papa Gregorio XIiI modificó el sistema de los años bisiestos para darle mayor precisión. Foto: iStock

En España, así como sucede también en otros países, la ley indica que los nacidos el 29 de febrero deben celebrar su cumpleaños un día antes, por lo que están destinados a festejar el 28 de febrero cada año que no sea bisiesto, según un informe de La Vanguardia.

Algo similar ocurre en México, en donde el Registro Civil no reconoce la fecha para la inscripción del nacimiento, por lo que los padres deben tomar la decisión de anotar a su hijo como si hubiera nacido el 28 de febrero, o bien hacerlo un día después y anotarlos el 1 de marzo.

En Argentina, de acuerdo a la ley 17.671, sancionada en 1968, la situación es distinta ya que el organismo sí reconoce la fecha y por lo tanto los nacidos el 29 de febrero pueden anotarse oficialmente, aunque también deberán elegir un día específico para celebrar su cumpleaños en los años no bisiestos.

Curiosidades de los años bisiestos

Un dato a tener en cuenta es que los años que son múltiplos de 100 no son bisiestos, por lo que no todos los múltiplos de cuatro son bisiestos. Así, en 1900 no hubo 29 de febrero, y tampoco habrá en el año 2100.

Otra excepción radica en que sí son bisiestos cuando son múltiplos de 400, lo que generó un problema a nivel global en sistemas financieros y tecnológicos en el año 2000, ya que los calendarios no consideraban la fecha.

El error que terminó explotando en el siglo XVI con la decisión del papa Gregorio XIII consistió en la decisión de los romanos de crear un calendario con base en los meses lunares, lo que da como resultado 355 días al año. Esto tuvo una primera solución con la creación de un mes extra que los emperadores colocaban a su gusto, pero Julio César, al notar el grave error, llevó a Roma el calendario que usaban los egipcios, y modificó para siempre la forma de contar los días en el mundo.