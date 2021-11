La inspiradora historia de cómo Cepeda superó la tartamudez con la música

Este 20 de noviembre, la Unicef conmemoró el Día Internacional del Niño, en el cual se aboga por sus derechos, por sus libertades y por su desarrollo integral.



No en vano, tanto para la entidad como para los dirigentes del mundo y las familias a lo largo y ancho del planeta los menores son el futuro.

“Es un día de celebración por los avances conseguidos, pero sobre todo es un día para llamar la atención sobre la situación de los niños más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo”, afirmó la Unicef en su portal oficial.



En el marco de esta importante conmemoración, la cual se centra en “fomentar la fraternidad entre los niños y las niñas del mundo y promover su bienestar”, llega la voz de alguien que, con ayuda de la música, logró sobreponerse a un percance en su niñez: una situación que pudo alejarlo del ámbito por el cual es reconocido en la actualidad.

(Puede leer: Andrés Cepeda recuerda su niñez en el Día Internacional de la Infancia).

‘Encontré en la música mi gran valor’

Andrés Cepeda es uno de los cantantes más destacados del panorama nacional e internacional. El intérprete de temas como ‘Voy a extrañarte’, ‘Besos usados’ y ‘Embrujo’ vio en la música el motivo para salir adelante y superar una dificultad que, en su momento, lo llevó a desarrollar inseguridades sociales: tenía tartamudez.



“(La tartamudez) se empezó a manifestar en los años de la pre adolescencia (…) tenía muchos problemas para comunicarme y para socializar en mi grupo escolar porque me costaba mucho decir mi nombre o presentarme en clase”, aseguró.

Facebook Twitter Linkedin

El cantautor es embajador de buena voluntad de la Unicef. Foto: Unicef

Lo más curioso es que su voz prodigiosa no siempre tuvo la uniformidad característica. Para sortear esa dificultad se centró en la música y halló en las melodías una ‘tabla de salvación’ con la cual empezó a erigir su destino artístico.



“La música fue una oportunidad no solamente para lograr eso sino para ser la persona que soy hoy en día y encontrar un camino y enamorarme de la música y seguir estudiando y empezar con mis proyectos”, indicó.



Vale decir que entre aquellos proyectos más allá de la música aparece el ámbito benéfico, pues en la actualidad es embajador de buena voluntad de la Unicef.



De hecho, fue frente a las cámaras de la entidad que abrió su corazón, contó su historia e invitó a otros niños a ser “muy valientes, no teman, apostar por el arte vale la pena. En el mundo debe haber lugar para cada uno de nosotros y debe haber una oportunidad para todos”.

(Le puede interesar: Carolina Cruz: ¿quién es el cantante que la acompañó en un concierto?).

‘En el fondo de esos ojitos siempre hay esperanza’

Facebook Twitter Linkedin

Andrés Cepeda es uno de los cantantes colombianos contemporáneos más conocidos. Foto: Instagram: @andrescepeda

Tras su experiencia de vida, Cepeda habló de un tema en particular que lo preocupa: la niñez en el país y en el mundo.



“Me aterra que muchos niños estén expuestos de esa manera y que tengan tan poquitas posibilidades”, sin embargo, “tienen una cosa hermosa y es que, a pesar de las dificultades que enfrenten en sus territorios o en sus casas o en sus barrios, siempre lo reciben a uno con una gran sonrisa”.



Justo es el anhelo de cambio retratado en los rostros infantiles lo que lo inspira a ayudarlos a salir adelante: “En el fondo de esa sonrisa, en el fondo de esa problemática, uno alcanza a ver una lucecita en sus ojos, una esperanza y un deseo de que las cosas sean mejores”.



“En el fondo de esos ojitos siempre hay mucha esperanza”, enfatizó.

¿Cómo lograr ese propósito? En el marco del Día Internacional del Niño la invitación tanto de la Unicef como del artista es a reimaginar la realidad de los menores con el fin de apostarle a una transformación positiva que encamine su futuro.



“Yo reimagino a Colombia protegiendo a sus niños, niñas y adolescentes, partiendo de unos cambios muy grandes y muy fuertes que tienen que darse en nuestro funcionamiento como sociedad”, planteó.

Hablando con el ‘niño interior’

Cepeda rememoró con cierta nostalgia su época de la niñez: agradeció los esfuerzos de su entorno para la superación de la tartamudez y, sobre todo, se consagró a aquello que en aquel entonces fue la vía para salir de su condición: la música.

Facebook Twitter Linkedin

El aclamado artista invitó a soñar con un mundo mejor. Foto: Unicef

(Además: La magia de la película 'Encanto', se tomó al mundo).

¿Qué pasaría si Andrés, ahora con la conciencia que tiene sobre las problemáticas de la niñez, retornara al pasado para dialogar con su ‘yo’ pequeño? “Yo le diría que no tuviera miedo, que se mirara a sí mismo como una persona valiosa, que fuera incluso más valiente, más atrevido y más audaz y que tuviera muy presente el agradecimiento con la vida por la familia y las circunstancias que le tocaron”.



“Vale la pena seguir luchando por eso que tanto queremos ser como seres humanos”, concluyó.

Más noticias

Día Internacional del Hombre: una celebración poco conocida en Colombia

Con campaña contra xenofobia celebran el Día Internacional de la Infancia

EL TIEMPO