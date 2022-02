En las últimas horas la Iglesia hizo una advertencia sobre las amenazas de las que ha sido víctima el obispo de Buenaventura, Rubén Darío Jaramillo Montoya, por parte de agrupaciones ilegales debido a sus denuncias contra la delincuencia.



La Conferencia Episcopal de Colombia emitió un comunicado denunciando las amenazas contra la vida del obispo Jaramillo, a quien estos delincuentes le han prohibido la entrada a varios lugares de Buenaventura donde tienen injerencia.

"Nos preocupa enormemente la vida de monseñor Rubén Darío Jaramillo, el obispo de Buenaventura, él como buen pastor y llevando en su corazón el dolor de su gente ha denunciado lo que está pasando allí. Cómo los actores armados se han ensañado en esta región contra esta población y, como él ha tenido la valentía, el valor profético de denunciar lo que allí está pasando, ahora él es la víctima", dice el comunicado.



Ante esta situación, Monseñor Rubén Darío Jaramillo se refirió en una entrevista concedida a Caracol Radio, donde aseguró que a pesar de las amenazas que ha recibido no se va a retirar del territorio.



(Puede leer: Iglesia Católica dice que no cesan amenazas contra obispo de Buenaventura).



"A estos grupos relacionados con narcotráfico y delincuencia no les gusta que nadie hable de la problemática que se está evidenciando en algunos sectores de Buenaventura, quieren que todo se tape porque esto trae intervenciones de la Fuerza Pública y para ellos es mejor que todo esté en silencio. Alguien que levante la voz va en contra de sus intereses", aseguró.



Además, contó que en el pasado mes de diciembre varios hombres estuvieron amenazando a la comunidad de un sector de Buenaventura, donde el obispo llevaría a cabo las confirmaciones, para que dijeran el día y hora en que estaría allí, por lo que le recomendaron no ir por seguridad.



"En algunas partes de la ciudad de Buenaventura, especialmente cercanas ala zona urbana, llamado la zona del Bajo Calima, que es el río que luego conecta con el San Juan, en el mes de diciembre que quería viajar como obispo a hacer las confirmaciones en ese lugar, los días previos estuvieron unos hombres de una de las zonas cocaleras más complejas y con presencia del ELN averiguando el día y la hora en que iba a bajar el obispo, incluso con amenazas le preguntaban a la gente. Me tocó abstenerme de bajar a esta zona", explicó el obispo Jaramillo.



(Puede leer: ‘Denunciar es como una lápida, es morir’: Obispo de Buenaventura).



Por último, Monseñor fue claro al asegurar en '6AM Hoy por Hoy' que seguirá visitando las comunidades de Buenaventura y no dejará sola a la comunidad. "Las amenazas no son sólo contra el obispo, son contra toda la comunidad, la gente tiene miedo, está confinada por estos grupos que prohíben desplazarse, moverse", enfatizó.



"La Iglesia seguirá acompañándoles, seguiremos aquí con la ayuda de Dios, hasta que Dios quiera. El Papa es el que nos mueve a nosotros, cuando el Papa me cambie, me iré. El Estado me ha brindado la seguridad y la protección y seguimos ejerciendo nuestra misión pastoral en Buenaventura", señaló el obispo Jaramillo.