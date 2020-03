Quindío y Risaralda, los departamentos con tasas de Covid-19 más altas

Con una población de 509.640 habitantes según el Dane, el Quindío tendría una de las cifras más altas de contagiados con Covid-19 en el país por cada 100 mil habitantes. A la fecha el departamento tiene 12 casos positivos y se están practicando unas 45 pruebas diarias.

En las últimas horas llegaron los resultados de 200 pruebas y todas dieron negativo. Sin embargo, la docena de casos tienen preocupadas a las autoridades en el departamento, 11 de ellos en la capital del Quindío.



Esta cantidad de casos se habría dado según la secretaria de Salud de Armenia, Mayerly Pacheco Orduz, por la población proveniente de otros países, pues los primeros casos registrados fueron importados de países como Italia y España y los casos siguientes fueron de personas, en su mayoría relacionadas con estas personas.



“Cuando se empezaron a ver los casos en el país empezamos a pedir que cerraran el aeropuerto El Edén pero esto no es posible a menos que lo haga el Presidente de la República o la Aeronáutica Civil y por esto nos empezaron a llegar las personas contagiadas a la ciudad, faltaron controles en Bogotá cuando llegaban estos viajeros”, le dijo Pacheco a este medio.



Y manifestó que las labores ahora van encaminadas a aplanar la curva “si la gente acata las medidas, si se quedan en sus casas, yo creo que vamos a poder disminuir los casos”.



Hasta el momento, las 12 personas que tienen el virus se encuentran con manejo domiciliario, ninguno está hospitalizado. “Tenemos un grupo de 60 médicos especialistas y médicos familiares que son quienes les hacen seguimiento a las personas positivas y a sus familias”, explicó la secretaria.



Cabe recordar que en Colombia, al cierre de esta edición, había 491 casos del coronavirus.



El Quindío se prepara para habilitar temporalmente algunos espacios de la Universidad del Quindío, la Escuela de Administración y Mercadotecnia (EAM), el hospital de Circasia o un centro de salud del corregimiento de Barcelona, en Calarcá, para aislar pacientes contagiados con Covid-19.



La Cámara de Comercio de Armenia en conjunto con la Secretaría de Salud de Armenia dispusieron de un sistema de call center para dar seguimiento a casos relacionados con el coronavirus. Desde este espacio se contestan llamadas de personas que tengan síntomas relacionados y se realiza seguimiento epidemiológico sobre la evolución de las personas. Este canal busca ayudar a descongestionar los canales de emergencia de la región, desde el concepto de la telemedicina. Línea de atención 3022907493.

19 casos en Risaralda

En el departamento de Risaralda ya son 19 casos confirmados con el nuevo coronavirus, según el Ministerio de Salud.



Los casos se concentran las dos principales ciudades, Pereira y Dosquebradas, que además solo están separadas por el río Otún, son una conurbación. Trece de los casos están en Pereira y seis en Dosquebradas. Los últimos dos nuevos casos, fueron notificados el miércoles pasado y se encuentran en Pereira, ambos con aislamiento en casa.



El primero de los dos más recientes casos son un adulto mayor, proveniente de los Estados Unidos. El segundo, una mujer mayor a 20 años, que caso relacionado, es decir, contagiada por un paciente con el virus.



Cabe resaltar que, Risaralda en el 2019, cuenta con una población de 839.597 personas, que equivalen al 1.7 por ciento del total nacional, pero, con esta contingencia de la pandemia, es el departamento con mayor número de casos en el Eje Cafetero.



Victor Manuel Tamayo, gobernador de Risaralda aseguró que “hoy más que nunca necesitamos el apoyo solidario de todos, tenemos enormes necesidades, pero, estamos seguros que juntos vamos a salir adelante”.



Más de 27.000 litros de alcohol glicerinado fueron distribuidos en los hospitales San Jorge, de Pereira, Santa Mónica, de Dosquebradas, San Vicente de Paúl, de Santa Rosa de Cabal, Nazareth, de Quinchía, San Rafael, de Pueblo Rico y Cristo Rey, de Balboa, han recibido la dotación del insumo, para garantizar los procesos de asepsia en la red hospitalaria del departamento.



Hasta el momento en la capital risaraldense se han practicado 150 pruebas para detectar pacientes con Covid-19, cabe resaltar que, solo se le hace la prueba aquellas personas que han estado cerca a contagiados o que presenten síntomas.

También habrá teleconsulta y en casa, para la identificación de casos probables y la toma de muestras rápidas.



Las muestras que son tomadas van para Bogotá, mientras que, en la Universidad Tecnológica de Pereira se instala el laboratorio.



Otras medidas que se han tomado en el departamento, ante la crisis que ha generado esta pandemia es que cerca de 290 habitantes de calle de Dosquebradas tienen albergue durante el aislamiento preventivo en el coliseo de este municipio.

En Caldas, 10 casos

En Caldas, entre tanto, hay diez casos confirmados, uno de ellos ya recuperado. Entre los afectados son tres en Manizales, dos en La Dorada, dos en Chinchiná, dos más en Viterbo y uno en Villamaría. Además, según lo informado por la Dirección Territorial de Salud de Caldas se han descartado 52 y hay 232 casos en estudio.



Si bien los números no son tan elevados como en los otros departamentos de la región con respecto al número de habitantes, las autoridades siguen en alerta, pues el virus está en el ambiente y apenas hasta la próxima semana el laboratorio de la Universidad de Caldas podrá tomar muestras y, así, tener diagnósticos en menos tiempo.



“El virus ya está rodando y hay pacientes sospechosos de contagio a la espera de pruebas. Por eso el llamado es a evitar enfermarnos porque nuestro sistema de salud es vulnerable y no tenemos la capacidad de atención suficiente”, indicó la directora Territorial de Salud de Caldas, Jimena Aristizábal López.



“Estamos viendo gente en galerías, en parques, entonces insistimos, por favor apliquen el autocuidado; no hacemos este porque queremos sino porque queremos el bienestar de todos”, añadió Aristizábal.



Como medidas preventivas, los cuerpos de bomberos de los municipios están haciendo lavado de espacios públicos cada dos días, además, la empresa de acueducto y alcantarillado de Caldas, Empocaldas, ha instalado más de 50 lavamanos portátiles para quienes, por razones laborales, de salud o abastecimiento, deben salir de sus viviendas.



LAURA SEPÚLVEDA - ARMENIA

NATALIA CHAVERRIA - PEREIRA

LAURA USMA CARDONA - MANIZALES