Ordenan reintegro de alcalde de San Andrés de Sotavento, Córdoba

El Tribunal Administrativo de Córdoba revocó una decisión de un juez que ordenó la suspensión temporal del alcalde de San Andrés de Sotavento (Córdoba), Staling Humberto Madrigal Mercado, por estar presuntamente inhabilitado al momento de inscribir su candidatura al cargo.



Tras ser allegadas nuevas pruebas al despacho judicial de segunda instancia, fueron aportados datos concretos que demostrarían que el mandatario local no habría violado el régimen de inhabilidades como lo expuso el demandante y a quien, en primera medida, la justicia le dio razón.

“Ya no surge de manera evidente la existencia de la inhabilidad”, señala la decisión en uno de sus apartes. Sin embargo, el proceso contra Madrigal continúa, y todas las dudas deberán ser despejadas cuando se haga la correspondiente valoración final de las pruebas aportadas.



Stalin Humberto Madrigal Mercado, fue denunciado por ciudadanos del municipio de San Andrés de Sotavento, tras considerar que estaba inmerso en una imposibilidad para aspirar a la alcaldía en las pasadas elecciones locales.



La medida cautelar solicitada por Jairo Alfonso Buelvas Velásquez, precisa que Madrigal se habría desempeñado como secretario de Educación Municipal hasta diciembre de 2018, es decir: dos meses después de la fecha en la que tendría que haber dado paso al costado en la administración pública.



Y la separación del cargo sin límite de tiempo, se dio el 20 de enero debido a que por su investidura como alcalde podría manipular la documentación que reposa en el despacho municipal, de acuerdo con el contenido de la sentencia inicial.



El abogado defensor de Madrigal, William Quintero Villareal, celebró la decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, y aclaró que con base en las pruebas aportadas tiene la confianza que la sentencia final ratificará la inocencia de su cliente.

“Las pruebas que tendrá en cuenta el Tribunal para la sentencia definitiva están aportadas al proceso. Están todas, no hay más pruebas que practicar”, expresó Quintero.



Dijo que hay pruebas claras como la decisión tomada por la Fiscalía que certificó que Stalin Madrigal no aportó documentos falsos para aspirar al cargo de alcalde del municipio de San Andrés de Sotavento, desmontando de esa manera las intenciones de los demandantes.



“Triunfó la justicia y la gente que votó por él para elegirlo alcalde de San Andrés de Sotavento”, expresó el abogado, al explicar que el Tribunal con base en el aporte de pruebas presentadas, le dio peso a la solicitud de revocatoria de la suspensión del mandatario.



“El tribunal avaló y estudio las pruebas y da la certeza que nunca estuvo inhabilitado. Esto conlleva a que se haga justicia y las cosas regresen a su cauce normal”, precisó.

El alcalde de San Andrés de Sotavento, Stalin Madrigal Mercado, dijo que no guarda rencor con las personas que demandaron su elección y mediante documentación errónea instaron la demanda en su contra. Insiste en negar las supuestas inhabilidades que le indilga el demandante y que motivaron una primera decisión de separarlo del cargo de manera temporal.



“Como empleado público debí haber renunciado un año antes de las elecciones hecho que realicé correctamente al presentar mi renuncia el 28 de septiembre de 2018, la cual fue aceptada mediante decreto número 0587 de fecha 19 de octubre de 2018, es decir renuncie a tiempo y estaba habilitado para aspirar, lo que es ratificado en las certificaciones que adjunté y que hoy me dan la razón”, aseguró el mandatario.



Sin embargo, dijo que en desarrollo de su defensa y para demostrar su inocencia, se adelantan acciones penales por las que deberán responder quienes, a través de la demanda electoral, presentaron pruebas que carecían de legalidad.



“Mis abogados tienen a cargo esos procesos, pero todo saldrá a la luz pública. Hubo un fallo en derecho, nunca me sentí inhabilitado y estamos confiados en que seré ratificado como alcalde en la sentencia final de este caso”, concluyó.



GUDILFREDO AVENDAÑO



MONTERÍA