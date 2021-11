Aborto y sufrimiento: la responsabilidad de quedarse callado / opinión

En el debate de aborto, muchos simplemente guardan silencio. Algunos tienen dudas, y legítimas preocupaciones, pero prefieren quedarse callados. Conozco muchas personas, especialmente intelectuales, que simplemente prefieren evitarse problemas y discusiones con los grupos que mueven la causa de la liberalización total. Es como si existiera un miedo a entrar en confrontación, por temor a que en este país se señala con etiquetas como la de “anti-derechos” a todo aquel que decide disentir de ciertas posturas radicales catalogadas como “progresistas”.



Algunos hombres simplemente creen que no tienen derecho a hablar de esto porque son hombres (¿de verdad?); a algunas mujeres les da miedo que les digan que no son feministas, como si ser feminista justamente no implicara que las mujeres podemos pensar como queramos y no como otros u otras nos impongan.



Quedarse callado, no hacer nada, simplemente seguir la corriente, también conlleva una responsabilidad. La frase de Salomón Lerner, en otro contexto por supuesto (el de la Comisión de la Verdad del Perú), es muy elocuente en ese sentido. Al finalizar el reporte peruano él decía: “Es verdad — y esa es una lección mayor de este informe — que existe una culpa general, la culpa de la omisión, que involucra a todos los que dejamos hacer sin preguntar en los años de la violencia”. Pienso que pasa lo mismo en este caso. Muchos prefieren no preguntar, no enterarse de ciertas cosas, alejarse del debate porque, ¿para qué complicarse?



Ante esta impotencia y cansancio yo siento la responsabilidad de dejar bien claros dos puntos. El primero es uno que, aunque obvio, parece que se olvida: el que está por nacer es un ser humano, con un ADN humano y como ser humano tiene dignidad. No es un objeto, o un animal, o un mineral, o un vegetal. Lo más triste y paradójico es que quizás si fuera un animal la sociedad intentaría protegerlo más. Pero no lo es. Es un ser humano. Punto. Nadie puede discutir esto, y de hecho nadie lo discute. Ninguna organización que aboga por la liberalización del aborto niega que se trate de un ser humano. Simplemente evitan la discusión o intentan persuadir a los demás de que este punto no tiene importancia.



El segundo punto es que este ser humano puede sufrir, y sentir dolor desde etapas muy tempranas del embarazo como lo muestran estudios científicos, pero especialmente, y sin lugar a dudas, cuando el procedimiento se realiza a partir de la semana 23 de gestación, cuando la percepción ya está a nivel cortical cerebral. A partir de la semana 22, cuando además está probado que el que está por nacer puede sobrevivir por fuera del vientre de la mujer, los protocolos tanto internacionales (OMS, 2012) como nacionales (protocolo Minsalud, 2014), establecen que el procedimiento a ser surtido para la terminación del embarazo en estas semanas debe ser una “asistolia fetal” por medio de una inyección de cloruro de potasio.



La literatura científica muestra que esta inyección es la más eficaz para lograr la muerte del feto y la más segura para la mujer que solicita el procedimiento, pero ¿y qué implica para el no nacido? Un dolor que organizaciones como Human Rights Watch 2006 han calificado como “insoportable”, a propósito de la pena de muerte en los Estados Unidos. En efecto, esta organización afirmó que “El efecto del cloruro de potasio es tan doloroso (…) que se prohíbe su uso veterinario a no ser que se tenga certeza de que el animal que lo va a recibir esté completamente inconsciente” (negrillas fuera del texto original). Esto es lo que estamos permitiendo hoy en Colombia sin que se muevan las conciencias.



Algunos que abogan por la liberalización total afirman que el aborto debe realizarse “tan temprano como sea posible y tan tarde como sea necesario”. Esto implica que se legitima proceder el mismo día del parto, aunque claro, como lo dicen los protocolos, si el bebé nace vivo no se puede considerar interrupción del embarazo. La diferencia es de horas, de minutos ¿Qué es lo que justifica que uno sea legítimo y el otro no? ¿De verdad hay tanta ignorancia como para pensar que al que nace le duele y al que esté en el vientre unas horas o días antes no? ¿Este dolor no importa? ¿Por qué será? ¿Porque la criatura no puede expresarse en voz alta? ¿Porque no se ve? ¿Porque los protocolos prohíben mostrarle a la mujer después del procedimiento “el producto de la concepción”?



Hoy se realizan estos procedimientos en Colombia de manera libre, porque por vía de la causal de salud mental, según el propio Director Médico de Profamilia (intervención, 2020), basta con que una mujer tenga llanto fácil, para que esta causal proceda. Según el DANE (información que no tiene en cuenta el sub-registro, por supuesto) más de 1000 “interrupciones voluntarias del embarazo” en Colombia en el año 2019 realizadas en el segundo y tercer trimestre del embarazo. Es realmente inaceptable e impresentable que en Colombia lleguemos al extremo de considerar no solo que esto es válido, legítimo, progresista; sino que además la Corte Constitucional llegue a afirmar que es el legítimo ejercicio de un derecho fundamental. Casi irracional. No hay justificación alguna para negarle la vida a un ser humano que es viable por fuera del vientre de la mujer, y cualquier ponderación debería ceder ante esto, sin discusión; mucho más cuando se le quita la vida a un ser humano por completo inocente con procedimientos que causan tanto dolor.



De hecho, en las etapas más avanzadas del embarazo, después de la inyección letal en los procedimientos de terminación del embarazo, puede ocurrir que algunos bebés nazcan vivos y agonicen fuera del vientre de la mujer ¿Cuál es el protocolo que deben seguir los hospitales si esto ocurre? ¿Ha ocurrido en Colombia? ¿Alguien lo sabe o siquiera se lo pregunta? ¿Los dejan simplemente morir o los asisten mientras están sufriendo afuera del vientre? ¿No valdría la pena cuestionarse esto así fuera solo un caso? Lo cierto es que ejercicios de documentación adelantados en el mundo, parecieran mostrar que desafortunadamente se trata de más de un caso.



Yo creo que es la responsabilidad de todos y de todas al menos preguntarnos si esta es la sociedad que realmente queremos. Quedarse callado no es suficiente. Y a la Corte la propia sociedad no le puede permitir que escriba una sentencia que además de avalar estas conductas, exija que sean practicadas a libre demanda.



La Corte no puede actuar de manera incoherente: si el argumento es que la cosa juzgada ya no basta porque el Congreso no ha legislado y los derechos no pueden quedar desprotegidos (tesis problemática jurídicamente, pero comprensible éticamente), la respuesta no puede ser anti-jurídica y anti-ética.



Es decir, la Corte no puede ahora proteger de manera absoluta la decisión de la mujer y no solo dejar en absoluta desprotección los derechos del que está por nacer, sino avalar que sufran de maneras desproporcionadas. Si la Corte considera que no puede mantener una injusticia, mucho menos puede darse la facultad de crearla, pues esto sí que iría en contra de una de sus misiones más importantes: garantizar que la Constitución proteja a todos y todas, y no excluya y maltrate a algunos, especialmente a los no deseados.



Juana Acosta López

Profesora

Universidad de La Sabana