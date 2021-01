2010-2021: el gran salto en innovación en EL TIEMPO

Cada minuto del 2020, los usuarios de ELTIEMPO.COM visitaron, en promedio, 3.268 contenidos (páginas vistas) de este portal de noticias en sus plataformas para dispositivos móviles y de escritorio. En total, el año pasado, EL TIEMPO.COM sumó en todas sus plataformas 1.722 millones 377 mil páginas vistas.



En el año más difícil que han vivido Colombia y el mundo en la historia reciente, cuando las personas se volcaron a los medios de comunicación a buscar información confiable para encarar los desafíos que impuso la pandemia del covid-19, esta Casa Editorial consolidó su liderazgo como el sitio de noticias en internet más consultado por las audiencias nacionales.



A la par, EL TIEMPO impreso se afianzó como el diario más importante y de mayor circulación en el país.



Datos de la firma de medición Comscore señalan que el año pasado, ELTIEMPO.COM alcanzó, en móviles, un promedio cercano a los 120 millones de páginas vistas mensuales, muy por encima de los otros portales de noticias colombianos. De hecho, en abril, la cifra de páginas vistas para móviles llegó a casi 182 millones, un hito desde que se llevan este tipo de registros en el país.



Estos resultados sin precedentes en el mercado digital son el resultado de una década de innovación constante, importantes inversiones en tecnología y grandes decisiones estratégicas encaminadas a consolidar y extender el liderazgo de EL TIEMPO en el periodismo de Colombia e Iberoamérica.



Con la llegada de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo como accionista mayoritario de esta Casa Editorial y bajo la dirección general de Roberto Pombo, EL TIEMPO entró de lleno en una era en la que la excelencia periodística de siempre se asumió desde un nuevo ángulo: el de las audiencias de las multiplataformas, cuyas necesidades y exigencias tradicionalmente habían estado en un plano secundario para los medios en todo el mundo.



Un cambio de paradigma que implicó romper con la tradicional visión del lector pasivo y empezar, a través de las nuevas tecnologías, un diálogo que nunca se detiene y que enriquece la actividad periodística con nuevos enfoques y retos.



Apuestas innovadoras:

En el transcurso de la última década, uno de los cambios más importantes en la cultura de EL TIEMPO, de cara a los desafíos que planteaban las audiencias y el mercado, fue reorganizar su redacción en unidades especializadas capaces de llevar a los públicos digitales en tiempo real las noticias y los análisis con la profundidad y rigurosidad que son, desde siempre, sello de esta casa informativa. Esto, todos los días del año y las 24 horas del día.



Siguiendo las tendencias mundiales, los periodistas empezaron a trabajar de la mano con la Unidad de Producto Digital, cuyos analistas especializados en motores de búsqueda, expertos en métricas digitales e ingenieros trabajan sin detenerse para que nuestros públicos tengan siempre la información más actualizada y con la mejor experiencia de usuario. Este equipo técnico utiliza la última tecnología disponible en el mercado internacional en sistemas de gestión de contenidos y medición de audiencias para portales de alto tráfico.



ELTIEMPO.COM fue el primer medio en Colombia en apostarle a contar con un equipo especializado en el manejo de redes sociales para la distribución de sus contenidos y tener un diálogo más directo con sus audiencias. Hoy suma más de 16 millones de usuarios en Facebook, Twitter, Instagram y Linkedin. Es una estrategia cuyo éxito se prueba a diario y que multiplica el alcance de contenidos informativos de altísima calidad, elaborados en formatos que incluyen recursos digitales de audio, video e infografías interactivas.

En la búsqueda de la excelencia informativa que ha marcado su trayectoria centenaria, EL TIEMPO creó en el 2011 su Unidad de Especiales, que ha conseguido año tras año los más importantes reconocimientos periodísticos de Colombia y el hemisferio al combinar la experiencia y el olfato profesional de la Redacción con el uso intensivo de nuevos recursos.



Así, un informe multimedia publicado en páginas del impreso y en las plataformas digitales en diciembre del 2015 le reveló al país una nueva panorámica de la devastación causada por la minería ilegal al utilizar, por primera vez en ese tipo de investigaciones, imágenes captadas desde drones manejados por reporteros gráficos.



De la misma manera, en el 2016, EL TIEMPO creó su Unidad de Periodismo de Datos, la primera en un medio de comunicación en Colombia y cuyos informes han recibido distinciones tan importantes como el Premio de Periodismo Ortega y Gasset.



Desde el 2012, la iniciativa No Es Hora de Callar, que se enfoca en combatir todo tipo de violencia que afecte a las mujeres y la cual es liderada por la subeditora Jineth Bedoya, se ha convertido en la más importante campaña de responsabilidad social del periódico. Bedoya ha sido reconocida con varias distinciones internacionales por su lucha.



Periodismo 4.0

En el 2015 se puso en marcha uno de los proyectos más satisfactorios para esta Casa Editorial. Ese año nació la Escuela de Periodismo Multimedia, que ha graduado a 10 generaciones de jóvenes universitarios provenientes de todas las regiones del país y que durante un semestre reciben formación intensiva en periodismo de profundidad y manejo de nuevos recursos tecnológicos.



Muchos de ellos forman hoy parte de la Redacción de EL TIEMPO, y muchos más están en otros medios llevando en alto las banderas de una pasantía periodística que no tenía antecedentes en Colombia. En este 2021, aún en plena pandemia, recibiremos a nuevos estudiantes: será la primera escuela virtual.



En el 2017, ELTIEMPO.COM presentó al público tres formatos de su estrategia de pódcast, que había dado sus primeros pasos en el 2009 con ‘Pantallazo al mundo’. Hoy, los programas en parrilla son 26 y durante los últimos tres años han sido escuchados al menos 7’938.760 veces. Tan solo en el 2020, ‘El primer café’, el pódcast matutino de análisis de los grandes temas de la agenda diaria, acumuló 1’250.118 reproducciones.



También en 2017, la edición impresa lanzó un moderno rediseño que fue producto del talento colombiano formado internamente. Esta apuesta por una presentación visual adaptada a las nuevas necesidades del público recibió dos premios internacionales por su innovación gráfica.



En el 2018, la Casa Editorial redobló los esfuerzos que venía adelantando desde hace siete años en la creación de contenidos periodísticos audiovisuales y fortaleció su Unidad de Video con nuevos recursos técnicos y humanos –entre ellos, especialistas en motores de búsqueda–, que la hacen hoy una de las más grandes del país en el área de información digital.



Los 100.000 suscriptores que tenía en el 2018 en ese momento el canal de YouTube de EL TIEMPO se duplicaron en apenas siete meses. Hoy, el canal tiene más de 920.000 personas que siguen sus contenidos todos los días. En el mismo año, esta Casa Editorial creó su propio Laboratorio de Innovación Periodística, con la misión de explorar y crear nuevos formatos de información.

La estrategia de EL TIEMPO en todas sus plataformas se coordina desde una Mesa Central, integrada por un grupo de experimentados periodistas. En esta ‘torre de control’ confluyen el subdirector de información, Andrés Mompotes, y el editor jefe, Ernesto Cortés, que han coordinado la transformación digital en los últimos años.



Y la operación minuto a minuto recae en los editores de la Mesa, Jhon Torres y Eduard Soto; en el editor de Audiencias, José Antonio Sánchez, y en el editor de la Mesa de Video, Julio César Guzmán. También son claves el editor del impreso semanal, Bernardo Bejarano, y el editor de domingo, Víctor Vargas. Esta unidad trabaja en convergencia con Alberto Mario Suárez, editor de ELTIEMPO.COM.



En octubre del 2020, ELTIEMPO.COM dio el salto al modelo de suscripción paga. Es un paso que han dado ya grandes medios como The New York Times y The Washington Post y que busca, con periodismo de alta calidad, fortalecer la misión de llevar información oportuna y verificada a los colombianos.

EL TIEMPO

