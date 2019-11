Desde 2016 han sido asesinados 198 indígenas en Colombia

En Colombia hay 1,9 millones de indígenas, según el último censo del Dane, población que aumentó un 36,8 por ciento respecto al 2005.

Un gran porcentaje de las etnias están desprovistas de varios servicios básicos, debido, entre otros factores, a la lejanía de sus ubicaciones. Según los resultados, el 58,6 por ciento de estas poblaciones no cuenta con servicio de acueducto y el 34 por ciento no tienen energía eléctrica.



Estas comunidades también han insistido en que el Estado ha incumplido con medidas cautelares internacionales para proteger a su población vulnerable, en La Guajira.



La seguidilla de asesinatos de indígenas en el Cauca no es el único foco de preocupación en torno a la violencia que sacude a estas comunidades.



Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), desde noviembre de 2016 han sido asesinados 198 nativos en diferentes partes del país, de los cuales, señala ese colectivo, 134 homicidios han ocurrido en el actual gobierno.



Uno de ellos fue el asesinato de la gobernadora indígena Cristina Bautista y 4 guardias del resguardo Tacueyó, en Toribío, norte del Cauca, que causó preocupación en organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU).



La alerta de la Onic va más allá del Cauca y se ubica en departamentos como Nariño, Chocó y Antioquia, donde las etnias corren el peligro inminente de caer en ataques de bandas criminales que se disputan el control de estos territorios como paso para el negocio del narcotráfico.



Para Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Onic, “la paz nunca llegó” a estos pueblos, y lugares como el Pacífico colombiano son complejos y críticos para las comunidades indígenas.

“Hay una total orfandad por parte del Gobierno colombiano para la atención de las comunidades indígenas. Eso se suma al contexto de guerra en los territorios. Si no nos mata el conflicto, nos mata el hambre por la desidia del Estado”, manifiesta Arias.



En Chocó, por ejemplo, la alerta fue elevada por la propia Defensoría del Pueblo, organismo que pidió tomar acciones por el confinamiento de 2.250 personas, entre indígenas embera y afrodescendientes, por cuenta de choques entre el Eln y el ‘clan del Golfo’.



De otro lado, en Nariño, el pueblo awá está amenazado, explica Arias, por los grupos ilegales y narcotraficantes, quienes buscan controlar esa región del país.



La violencia en los municipios de Ricaurte, Barbacoas y Tumaco, hogar de los pueblos awá, incluso, es una de las prioridades de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ya ha escuchado a cientos de víctimas en estos territorios, en su mayoría indígenas.



Según líderes de estas comunidades, la situación de violencia en esta zona pende de un hilo, pues los actores armados se quieren apropiar de los terrenos indígenas. El hecho violento más reciente fue en octubre, cuando un encapuchado asesinó a Lilia García, secretaria del Cabildo Indígena awá de Watsalpí.



Por los lados de Antioquia, en las últimas semanas se presentaron dos hechos de violencia que han generado alerta: el primero, el 31 de octubre, fue el asesinato de Gilberto Domicó Domicó, del resguardo Polines, ubicado en Chigorodó, y perteneciente a la comunidad embera eyábida; y el segundo, el crimen al indígena senú Luis de la Cruz, de la Guardia Indígena del municipio de Cáceres.



Ante estos hechos, el Gobierno Nacional está avanzando en apoyo social y ayudas económicas, como viene sucediendo en el Cauca.



Sin embargo, algunos líderes indígenas han hablado de unirse al paro nacional del próximo 21 de noviembre para protestar por el supuesto abandono estatal.

REDACCIÓN NACIÓN

EL TIEMPO​