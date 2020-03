En Risaralda, por cada millón de personas 12 son donantes de órganos

Según el Instituto Nacional de Salud (INS) el departamento de Risaralda tiene la mayor tasa de donación de Colombia, son 12 donantes por millón que los ciudadanos le dicen sí a la donación de órganos y tejidos, esto hace que supere el promedio nacional que es de 8.6 por millón.

Sandra Vanessa Gómez, coordinadora de donación y trasplantes de órganos y tejidos de Risaralda, Quindío y Norte del Valle, indicó: "esto es un llamado de atención a las entidades prestadoras de salud, para que no olviden reportar los donantes de órganos, no olvidemos que, cualquiera de nosotros puede ser donante, recordar, que, todo paciente que ingrese las instituciones con glasgow menor de cinco se convierte en alerta potencial de donante".



Respecto al 2018, la cifra era mayor ya que tenía una tasa de 13.2 donantes por millón de habitantes mientras que el promedio nacional es de 11.1 donantes por millón.

La coordinadora añadió: "Ya estamos preparados para tener una institución que en este momento trasplante órganos y tejidos, y convertirnos en una región trasplantadora. Aún no tenemos una lista de espera que necesiten trasplantes".



Un solo donante puede ayudar a más de 50 receptores, es decir, personas que necesitan algún trasplante.



Hay alrededor de 850 pacientes que les realicen diálisis y que se desplazan tres veces a la semana a Pereira, para que se les practique el procedimiento, es decir, los conectan a una máquina que les extrae la sangre, la filtra y posteriormente, la vuelven a ingresar al cuerpo. Son pacientes con enfermedad renal terminal, es decir, que de estos pacientes el 70 por ciento podrían ser trasplantados.



En octubre del año pasado, Colombia realizó en promedio anualmente 1.198 trasplantes (según datos años 2016,2017,2018) y tiene una tasa de donación que desde 2011 se mantiene estable en 8 donantes por cada millón de habitantes.



Recuerde que, para ser donantes, de acuerdo a la nueva ley 1805 de 2016, usted como ciudadano, debe primero hablar con su familia darles a conocer sobre su voluntad de donar, una vez la persona fallezca, el núcleo familiar debe exponer la decisión que en vida tomó dicho familiar y así será un donante de órganos y tejidos.



De esa manera, el coordinador de trasplante consulta ante el Instituto Nacional de Salud y si no hay un documento de oposición a la donación de órganos, se procede a tomar esos órganos y tejidos.



NATALIA CHAVERRIA

PARA EL TIEMPO PEREIRA