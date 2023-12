114 menores contrajeron matrimonio en Colombia en 2023, según informes

La Superintendencia de Notariado y Registro reveló un informe con las cifras de matrimonio infantil en Colombia y determinó que 114 menores han contraído matrimonio en el país en lo corrido de este 2023.



Esto indica que 114 acudieron a diferentes notarías con una autorización de sus padres o tutores para contraer matrimonio de forma legal.

Luego de revelar la cifra, la Superintendencia hizo énfasis en que es necesario revisar estos procedimientos y asegurar que los matrimonios no comprometan el bienestar y los derechos fundamentales de los menores.



La legislación colombiana exige varios requisitos, pero la entidad explicó que no basta con cumplirlos para que el notario acepte oficiar el matrimonio, pues se deben salvaguardar los derechos de los menores.



“Se requerirá que el menor de edad sea mayor de 14 años y que cuente con la autorización de sus padres. En caso tal de que alguno de los padres no esté presente o haya fallecido bastará con la autorización de uno de ellos y, en caso de qué los dos estén fallecidos, se podrá contar con la autorización de su tutor legal. El matrimonio no es un asunto menor, 114 niños se casaron en Colombia en 2023″, indicó la Superintendencia de Notariado y Registro.



El acompañamiento del Bienestar Familiar es clave par evitar que haya presiones en la decisión de los menores, quien sin cumplir la mayoría de edad terminan casándose, con autorización de sus tutores legales.



