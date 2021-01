11 mil pesos, el costo del nuevo peaje en el cruce de Armero, Tolima

La vía Cambao - Manizales es un sueño aplazado para muchos, y una amenaza para otros. Por un lado, se trata de un proyecto que sería una alternativa a los pasos por Letras y la Línea para cruzar la cordillera central que dinamizaría la economía de tres departamentos (Cundinamarca, Tolima y Caldas); y, por otra parte, para algunos se trata de un corredor que amenaza al Parque Nacional Natural de los Nevados, ya que su trazado lo bordea.

Adicional a esto, el proyecto, que se encuentra en apenas un 8 por ciento de ejecución, incluye la puesta en marcha de un peaje en Armero, justo al ingreso de la carretera de acceso al Líbano, en el Tolima, que es rechazado por buena parte de la comunidad de la zona, que lo ve como una amenaza para la sostenibilidad económica y social de la región.



De hecho, para el próximo 15 de enero (un día antes de que se ponga en marcha el cobro del peaje) hay programada una manifestación de camioneros que irá desde el lugar donde se instaló la caseta, hasta el Líbano, en la que exigirán que les otorguen un beneficio de descuentos para el pago, entre otras solicitudes.



“Con respecto al peaje el tema preocupante es que ellos no han iniciado obras de rehabilitación y mantenimiento de las unidades funcionales 4 y 5. Son las del municipio del Líbano y Murillo hacia arriba. En el contrato dice claramente que el cobro del peaje está permitido con el acta de terminación de esas unidades”, advirtió la concejal libanense del partido Liberal, Dana Castro.



Sin embargo, Luis Eduardo Gutiérrez, vicepresidente de Gestión Contractual de la ANI, explicó que hubo un acuerdo conciliatorio que ajustó el contrato y que el otrosí que contiene este y otros alcances, se firmó el 1 de noviembre del 2019.

“Se instalará una caseta para realizar el recaudo de peaje de Armero, dentro de los dos meses siguientes al día que se perfeccione el otrosí”, se lee del documento. En conversación con EL TIEMPO, Gutiérrez explicó detalles de este proyecto, y del peaje, que tendrá un costo de 11 mil pesos.

¿En qué está el proyecto?



Este proyecto para nosotros siempre fue muy importante porque primero, se convierte en una conexión entre Tolima, Caldas y Cundinamarca, y adicionalmente siempre se planteó como paso de la cordillera central, recordemos que se tiene un paso por letras y por la línea; por Letras la vía tiene muchas curvas, es demorado para la gente y la Línea ha tenido las ultimas complicaciones, estos cierres y restricciones. Actualmente tiene un avance del 8 por ciento.



¿Cuál ha sido la principal dificultad?



Cuando iniciamos el Gobierno el proyecto estaba completamente parado, teníamos un tribunal de arbitramento por la imposibilidad de obtener la licencia ambiental en el paso cercano al Parque Nacional Natural de los Nevados, entonces iniciamos un trabajo con el concesionario. Finalmente hicimos una conciliación con la concesión de tal manera de dar viabilidad al proyecto, era cambiar el alcance de las unidades 4 y 5, que tiene que ver con el tramo de Murillo y la Esperanza, ese proyecto tenía un alcance en ese tramo de mejoramiento, lo cambiamos por rehabilitación.



¿En qué consistió el cambio?



Lo que se iba a hacer en ese tramo (de 53 kilómetros entre Murillo y La Esperanza) era ampliar la vía y llevar la ley 105, eso significa que podían pasar tractomulas, y ahí las autoridades ambientales nos daban la restricción por estar colindante con el parque, les dijimos: ‘no vamos a ampliar el ancho de la vía, vamos a pavimentarla, mantenerla como está hoy, pero aplicar permanentemente asfalto’. Esto tiene dos ventajas, no tenemos ningún tipo de afectación, no tenemos que hacer cortes, rellenos, sino la pavimentación, y lo segundo es que de alguna manera la pavimentación va a mejorar los aspectos ambientales del parque, hoy es una vía en recebo, lo que va a permitir la intervención es que no se levante material particulado cuando pasen los carros.

Esta es la caseta instalada en la vía Armero - Líbano. Foto: Tomado de la cuenta de Facebook: Maryuri Trujillo

¿Cuántos kilómetros tiene el proyecto?



El proyecto tiene una longitud total de 256 kilómetros, más o menos el 20 % es el que cambia el alcance. Era un proyecto que estaba en cero, y estamos llegando a un 8 % de avance, lo de los permisos ambientales se llevó cabo durante el año pasado en el primer trimestre, luego el tema de adecuación. El concesionario hoy está trabajando en este tramo de Ibagué a Armero inicialmente.



En el tramo del Líbano no hay avances de obras, y es justo donde instalaron el peaje, ¿por qué?



El tramo de Cambao - Honda sí lo estamos interviniendo a nivel de rehabilitación, y el peaje se instala en ese lugar porque así quedó establecido en el contrato; una de las ventajas que tiene este contrato es que va a ser una conexión directa entre el centro y el occidente del país, y estamos haciendo todo lo del tema de obras de drenaje en el corredor para luego poder hacer la intervención de pavimento y rehabilitación, los beneficios, aparte de reducción de costos de operación vehicular y tiempo de respuesta, es el mejoramiento del espacio urbano.



¿Cuándo entra en operación el peaje?



Desde el momento en que se hizo fue un trabajo con alcaldes y comunidades, lo primero fue informar que el proyecto estaba en cuidados intensivos, lo que hicimos fue revivir el proyecto y la idea es iniciar el cobro a partir del 16 de enero de este año.



¿Cuánto van a cobrar?



Desde el 2015 que se estructuró el proyecto estaba la estructura tarifaria del contrato y este contrato tiene unas tarifas muy similares a todos los peajes de la zona, hoy digamos que la tarifa para este peaje es de 11.000 pesos para categoría 1.



Camioneros, entre otros, rechazan que se empiece el cobro con un avance del proyecto de apenas un 8 por ciento…



El contrato establecía que cuando se firmara el acta de inicio había que instalar el peaje, que no lo hicimos, lo que hicimos fue iniciar las obras y de manera progresiva iniciar el cobro, este proyecto arrancó obras en agosto del 2020 y es nuestra obligación contractual, está en el contrato, que se ejecutaba la estación del peaje, pero no lo hicimos. El cierre del tribunal de arbitramento se superó y nos tomamos estos cuatro meses de la pandemia para arrancar el cobro.



Ha habido protestas…



Hemos atendido a los camioneros, hemos evaluado el tema de no estar en el cobro del peaje. En nuestro contrato de concesión de cuarta generación tenemos dos inconvenientes, es una iniciativa privada, no tiene recursos públicos, solo con peajes, el proyecto estaba al borde de ser caducado y lo que hemos dicho son los beneficios del proyecto en temas de conexión no solo con Ibagué, Honda y la Costa si no de alguna manera con Bogotá, Manizales y de cruce de la cordillera. Sí hicimos una reunión con la comunidad, siempre, desde el principio cuando el tema estaba en la ejecución hicimos un trabajo con la gente, esto necesita la instalación de este peaje, esa fue la negociación.

Qué hacer con la gente de la zona que debe transitar por allí, ¿habrá descuentos?



Ese peaje contempla una tarifa diferencial y se lo comunicamos a las personas, la resolución lo establece, cuando hicimos las campañas en Armero, Honda, Alvarado, se entregó un folleto para que accedieran a una tarifa diferencial.



El Líbano es el municipio más directamente implicado, ¿cómo fue la negociación allí con la gente y la Alcaldía?



Nosotros fuimos un poco más allá, cuando hicimos la revisión del contrato y miramos el alcance del paso por el tramo de Murillo a La Esperanza había un peaje que se iba a instalar y la negociación fue quitar ese peaje. Se tenían contemplados dos peajes: Armero y La Esperanza, cuando le cambiamos el alcance al contrato, automáticamente vimos que no era sostenible para la comunidad, cobrarles un peaje era imposible, lo que hicimos fue quitarlo y dejar el de Armero.

¿Cuándo va a estar lista la carretera?

En el alcance del contrato hay unos tiempos definidos, es por tramos. Este año (2021) pensamos terminar el tramo Ibagué - Armero y Cambao - Honda; el tramo Murillo - Armero es el tramo como más demorado porque tenemos que definir un plan de manejo de tráfico de la gente que va al parque y de los que pasan por ahí, ese sería para terminar en el primer semestre del 2023; y en el primer semestre del 2022 terminaríamos los tramos al paso urbano a Ventanas y de allí a La Esperanza, ese es el cronograma con la concesión.

