Vivir en Bogotá es saber que el clima cambia constantemente y que siempre se debe estar preparado para enfrentar un día soleado o lluvioso sin importar cómo amanezca.



Por esa razón, conocer el pronóstico de esta semana que publicó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el portal ‘AccuWeather’, le ayudará a estar precavido para que no lo perjudique esta situación.

Jueves 23 de febrero

Desde las 7:00 de la mañana hasta las 12:00 del medio día, la capital estará soleada, ya que habrá una temperatura de 8 a 17 grados centígrados. En la tarde, desde la 1:00 p. m. hasta las 4:00 p.m, el clima estará templado.



(Siga leyendo: Increíble descubrimiento: hallan 6 galaxias que cambiarían origen del universo).



En la noche, se presentarán lluvias acompañadas de una temperatura de 11 a 14°C con una probabilidad de precipitación del 55 %.

Viernes 24 de febrero

A pesar de que a las 6:00 de la mañana comience el día nublado, alrededor de las 7:00 a.m. el sol alumbrará las calles de Bogotá. Sin embargo, este no será el clima que tendrá la ciudad durante las horas restantes, ya que según el Ideam, desde las 8:00 a.m hasta las 11:00 p.m. la capital tendrá un clima templado. Cabe aclarar que tiene una probabilidad de precipitación del 82 %.



(Además: Historias del Cosmos: El secreto de la estrella del perro).

Sábado 25 de febrero

Según el portal ‘AccuWeather’ para este día el cielo estará nublado desde tempranas horas de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Además, la probabilidad de precipitación es del 57 %.



(Lea: ¿Qué hay en el centro de la Tierra? Esta fue la 'bola' que se halló).

Domingo 27 de febrero

Con una temperatura de 22°C y una probabilidad de precipitación del 25 %, este día será soleado en la mañana y nublado en la tarde, tanto así que, según el portal citado, las rafagas de viento viajaran a una velocidad de 19 kilómetros por hora en Bogotá.

Más noticias

Meteorito que cayó en Italia tendría más de 45 mil millones de años

Nasa y Boeing planean misión tripulada a la Estación Espacial Internacional

¿Qué pasa realmente con el volcán Nevado del Ruiz? Esto dicen los expertos

Redacción ÚLTIMA HORA