‘No podrán entrar el lunes a Bogotá’: Claudia, sobre quienes viajaron

Este viernes 20 de marzo empezó en Bogotá el simulacro de cuarentena para evitar la propagación del nuevo coronavirus. La medida irá hasta la medianoche del próximo lunes 23.



Claudia López, la alcaldesa de la capital, hizo un llamado a la ciudadanía para que se comprometiera con el simulacro y recalcó, desde inicios de semana, que estos días no debían ser tomados como una oportunidad para viajar o disfrutar, sino como una manera de ser solidarios.

No obstante, el llamado de la mandataria no fue escuchado por todos y, desde el pasado miércoles 18, miles fueron los que decidieron dejar la ciudad.



Según datos de la Terminal de Transportes de Bogotá, por ejemplo, en los últimos dos días, 65.296 personas salieron de la capital desde los tres puntos de carga de pasajeros que hay.



A eso se suma que un equipo de EL TIEMPO pudo constatar el alto flujo vehicular que había, el jueves 19 en horas de la tarde, en la salida de Bogotá por la Autopista sur.

Ante esta situación, López comentó que quienes decidieron viajar no podrán regresar el lunes 23.

“Quienes salieron de paseo que no podrán regresar a Bogotá el lunes, pues no hay plan retorno y los peajes que manejan las autoridades de Cundinamarca están cerrados hasta el martes”, dijo la alcaldesa en charla con ‘W radio’.



López reiteró su llamado a la ciudadanía para que se tomen en serio la situación de emergencia sanitaria que vive el país.



“Por ahora, el reporte es positivo, aunque algunas personas no entendieron que no estamos de vacaciones”, agregó a la emisora.



Además, dijo que este simulacro que se está realizando en la capital, así como en Cundinamarca, Meta, Boyacá y Santander, creará las bases para saber cómo actuar en una cuarentena real, “que quizás nos toque muy pronto”.

Hasta el mediodía de este viernes 20, Colombia ya registraba 145 casos de contagio del virus, con Bogotá con el número más alto.



A nivel mundial, el número de personas infectadas es de 242.488 y el de fallecidos de 9.885.



