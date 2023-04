Este lunes, 10 de abril, inicie la jornada con la información más importante de la capital, Colombia y el mundo.

En la Bogotá noctámbula: intentó robarse una moto y por poco es linchado por la comunidad. El ladrón fue golpeado por el dueño del vehículo y la comunidad cuando intentaba huir con su cómplice luego de que se le cayó el vehículo y no pudo hurtarlo. La policía intervino y rescató al sujeto quien fue llevado a un centro asistencial.



Tres capturas por el robo de una camioneta en La Alquería La Fragua. La policía logró detener a los ladrones momentos después de que le robaron su vehículo a un hombre que llegaba a su vivienda. Gracias a un plan candado, las autoridades lograron cercar a los ladrones quienes intentaban huir en otro carro que también había sido reportado como robado.



Los habitantes del barrio Molinos de Viento de Engativá ya no saben qué hacer con la delincuencia. Cuando los ladrones no están probando llaves para entrar por las puertas, se suben a los techos de las viviendas para ingresar a robar. La comunidad asegura que es tal el descaro de los delincuentes que ya no ni les importa si dentro de las casas hay personas.



Estafada: así terminó una familia que alquiló por internet una cabaña de descanso en Melgar. Para separarla, consignaron medio millón de pesos, pero al llegar al destino la tal cabaña no existía y los supuestos dueños no volvieron a aparecer.



Choque entre dos buses del SITP en el barrio Las Nieves de la localidad de Santa Fé. Al parecer uno de los vehículos se pasó el semáforo en rojo y terminó estrellado contra la fachada de un edificio. Los conductores resultaron con lesiones en sus rostros producto de las esquirlas de los vidrios rotos.

