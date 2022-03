Inicie esta semana con las noticias más importantes de Bogotá, Colombia y el mundo. Este jueves, en la Bogotá Noctámbula, le contamos cómo se roban el mobiliario de la ciudad.

Con gran agilidad, utilizando herramientas y en cuestión de minutos, supuestos carreteros desvalijan los paraderos del Sitp. En uno de los casos más recientes, dos sujetos en una carreta llegaron hasta el barrio Villas de Granada y se llevaron señales informativas y hasta las tapas de las alcantarillas.



Además, se presentaron más hurtos similares, pero esta vez con capturas. En Suba fueron detenidos dos sujetos que estaban robándose los hidrantes. Los ladrones portaban prendas de contratistas de una empresa de aseo y del Acueducto de Bogotá para no despertar sospechas. Un taxi en el que se desplazaban fue inmovilizado y se recuperó un hidrante avaluado en tres millones de pesos.



También en Suba, supuestos recicladores saquearon una vivienda. Los cuatro delincuentes llegaron en una carreta con motor y, utilizando arma blanca, intimidaron al propietario de la casa, lo sometieron y comenzaron a desocupar el inmueble. Una vez se fueron, la víctima alertó a la Policía y se logró la captura de uno de los sujetos.



Lo encañonaron, le pegaron y le robaron su producido a un taxista. En el barrio Rincón de Bolonia, de la localidad de Usme, dos hombres y una mujer que se hicieron pasar como pasajeros resultaron ser delincuentes que atracaron al conductor. En esta misma localidad, continúa la búsqueda del sujeto que atacó con un cuchillo a un taxista en hechos que quedaron registrados en la cámara de seguridad del vehículo.



Asesinan a una mujer dentro de un establecimiento de venta de licores. La víctima se encontraba departiendo con otra persona en una de las mesas del local cuando un sujeto ingresó le disparó y huyó corriendo. La mujer no ha podido ser identificada, puesto que no portaba ningún documento, ni celular para contactar a algún familiar.

Redacción CityTV y EL TIEMPO