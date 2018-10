'Hay épocas en las que uno es más amante': Verónica Orozco

Ella ha crecido frente a las cámaras de televisión. A Verónica la conocimos como la inocente Vainilla, uno de los personajes del programa infantil 'Oki Doki', famoso en los años 90, y luego la vimos transformarse en una mujer sensual, una actriz consagrada y una cantante provocadora que interpretaba temas polémicos como 'Las bragas'.



Hoy, Verónica es una mujer que se acerca a los 40 años y que vive plena. Desde un rincón paradisíaco de Santa Marta, donde disfruta unas cortas vacaciones con su esposo, el psicólogo Juan Sebastián Restrepo, y su hija, Violeta, nos comparte cómo es su vida y los nuevos proyectos que abraza.

Usted trabaja desde niña. ¿Ha pensado en tomarse un descanso?

Sí; me tomé un año sabático para dedicarme al embarazo y el nacimiento de mi hija. Decidí ser mamá ciento por ciento, quería vivir esa etapa profundamente y siento que necesitaba ese descanso, porque no había parado de trabajar desde los 13 años.

¿Por qué decidió que el parto fuera a la antigua, natural y en casa?

Por convicción. Les tengo mucho miedo a las agujas y me daba muchísimo temor que me chuzaran, y me habían dicho que los dolores de parto eran terribles. Tuve un trabajo de parto de casi 10 horas; con mi esposo nos preparamos para eso. Los dolores fueron impresionantes, pero no me arrepiento. Fue una experiencia hermosísima y responsable porque nos estuvieron acompañando mi ginecobstetra y una enfermera. Fue el día más feliz de mi vida.

¿Repetiría esa experiencia?

No creo que tenga más hijos. En la sociedad occidental se le exige mucho a la mujer y nosotras nos exigimos demasiado. Además, la licencia de maternidad es muy corta y a mí me dio muy duro dejar a mi hija para volver al trabajo. Y tengo otras metas: muchas ganas de viajar con mi esposo y con la niña, y con otro hijo sería más complicado.

Protagonizó ‘Nerium Park’, una obra de teatro que muestra cómo se desmorona una relación de pareja. ¿Alguna vez se ha sentido viviendo con un extraño?

En una relación larga hay encuentros y desencuentros. Llevo casi ocho años con el papá de mi hija, un hombre que no tiene nada que ver con el medio. Es la relación más larga y estable que he tenido. Y he aprendido que el amor es una decisión y que uno pasa por distintas épocas con la persona con la que decidió estar. No hay un estado de éxtasis constante. Hay épocas en las que uno es más amante, más amigo o más compañero, y otras en las que a uno le cae gordo y no quiere ni verlo, y él tampoco a uno. Se trata de tener conciencia de que si decido estar con alguien, debo luchar por esa relación.

Hacer cine en Colombia no es fácil. Acaba de estrenarse ‘El reality’, película que usted protagoniza. Denos una razón para verla...

Porque deja una enseñanza superlinda: cuando uno tiene sueños, uno cree que la felicidad está en esos sueños, pero por el camino se encuentra con que hay algo que lo hace más feliz. Eso le pasa a Camilo, el personaje principal. Él sueña con ser exitoso, pero se da cuenta de que hay algo que lo hace más feliz.

Y también regresa a ‘Mujeres a la plancha’…

Sí, es una edición especial porque incluye canciones tropicales con las que muchos crecimos, nos enamoramos y también bailamos, como 'Oye, abre tus ojos'. Todos los fines de semana tendremos funciones fuera de Bogotá, estaremos en Manizales, Pereira, Barranquilla, Cali y, a comienzos de diciembre, en Ecuador.

Usted es la nueva imagen de Masglo, la empresa colombiana de esmaltes…

Sí, querían a alguien que reuniera las características de las mujeres a las que va dirigida la marca, mujeres trabajadoras, que es algo que he hecho desde niña, y que lucharan por salir adelante. Yo soy mamá, esposa, tengo una vida muy tranquila y, como cualquier otra, me levanto cada mañana a trabajar, pero también me preocupo por sentirme divina y estar arreglada.

La actriz y cantante se estrena como imagen de masglo, protagoniza la cinta 'el reality' y vuelve a 'mujeres a la plancha'. Foto: Gabriel Carvajal / EL TIEMPO

¿Y cómo será la campaña?

Estoy muy emocionada porque esta campaña muestra a las mujeres en su cotidianidad. Deja ver que todo lo que queramos ser, se vale. Una mujer actual en un mismo día tiene facetas de solidaria, fufurufa, primera dama, inquieta, lo que quiera... La campaña estará en televisión y también haremos un recorrido por todo el país para enseñarles a todas a disfrutar los colores y los beneficios que tiene el Bioflex de Masglo, un producto que entiende que nosotras tenemos muchas facetas.

¿Qué tanta atención les presta a las uñas?

Muy rara vez me maquillo, pero sí soy de tener las manos bien cuidadas porque son la carta de presentación. Me fascina tenerlas arregladas; cuando no lo hago es porque no he tenido tiempo o estoy haciendo un personaje que lo requiere. Y si tengo una noche especial, un coctel, una cena o entrevistas, pruebo colores nuevos, los más fuertes.



Por Flor Nadyne Millán

Para CARRUSEL

@NadyneMillan



Fotos: Gabriel Carvajal. Asistente de fotografía: Alejandro Delgado Maquillaje y pelo: Laura Botero Locación. Almacén Moblar (Calle 69 N° 8-18 Bogota) Producción y styling: Carolina Baquero