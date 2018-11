Un suceso que no fue noticia

Recostado en su taburete de cuero, en las afueras de la Institución San Juan Bautista, el profesor Azael Peña evoca aquella mañana del 2006 en que llevó a sus alumnos de primaria a conocer una sala de informática. La jornada transcurría felizmente pero, de pronto, uno de los niños entró en pánico cuando vio los computadores encendidos. El chico, que entonces contaba más o menos nueve años, pegó un alarido de espanto y huyó.

Peña dice que esta es la historia más curiosa que podría contar de su larga vida como docente. Sin embargo, casi en seguida se queda pensativo y advierte que el episodio es más bien triste porque evidenció el enorme rezago de su vereda, llamada La Colombia.



Aquella mañana –recuerda– él invitó a sus alumnos a una excursión por Aracataca.

El objetivo del viaje era mostrarles el resto del mundo a aquellos niños que jamás habían puesto un pie más allá de los linderos de su paupérrimo corregimiento. Después de visitar la casa donde nació el escritor Gabriel García Márquez, convertida hoy en un museo, el grupo se trasladó hacia una escuela de Aracataca que tenía un óptimo departamento de sistemas.



El profesor Azael tomó tal decisión porque suponía que los chiquillos se pondrían felices cuando descubrieran los computadores. Si hubiera sabido que uno de ellos iba a sufrir una crisis nerviosa, no los habría conducido de golpe a la sala de informática.



Jorge Hernández Arrieta, jefe del profesor Azael, sostiene que quienes se sorprenden de que a estas alturas exista un lugar del planeta en el cual los niños se asustan al ver los computadores, no conocen lo suficiente el país que está más allá de la prensa.



La Colombia es un corregimiento del municipio de El Retén y se encuentra a unos 100 kilómetros de Santa Marta. Tiene, aproximadamente, 1.500 habitantes. Muchos de ellos se dedican a trabajar como peones en los cultivos de palma africana que han proliferado en la región, otros se emplean como jornaleros a destajo en las plantaciones de banano. Algunos poseen lotes reducidos en los cuales siembran yuca y maíz, otros crían gallinas, los de más allá son comerciantes.



Las mujeres suelen consagrarse a los oficios domésticos. En La Colombia no hay colegio de bachillerato, ni autobuses, ni parque, y ni siquiera puesto de salud.

Cuando se presenta una emergencia –un infarto, una cortadura o la rotura de un hueso, por ejemplo– la víctima es trasladada en moto-taxi hacia el hospital más cercano, que es el de Aracataca (a 20 kilómetros de distancia).



Para los lugareños no hay nada peor que enfermarse de noche, sobre todo en las temporadas de lluvia, pues la trocha que conduce hacia los pueblos vecinos se vuelve un fangal intransitable.

En ese contexto, que un niño le tema al computador no es una rareza circense sino un suceso triste. Revela abandono, indolencia. Y lo peor de todo es que en nuestro país el atraso de estos pueblos hace rato dejó de ser noticia.

Alberto Salcedo Ramos