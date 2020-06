Para papás y papasitos, un atuendo clásico para renovar su armario

Nos inspiramos en la imagen de Nacho Yanes, modelo español, analista de negocios, consultor e influencer, para definir el look que refresque el aspecto de los hombres de nuestra vida.



No se requiere moda muy cara para lograrlo ni abusar de las tendencias; basta con enfocarnos en los básicos que todo buen clóset necesita y en hacer que los vista con confianza en la talla correcta.



No escatimes el valor de un buen sastre para ajustar todas las prendas a su medida, así como los azules, que combinen con todos los tonos de piel y los complementos tierra. Es el combo ganador para una imagen de estreno.

Trench coat

Trench coat estilo cazador, de MNG. Foto: Cortesía MNG

Cinturón trenzados

Los cinturones trenzados son un guiño al estilo tribal, y se acostumbra usarlos en climas cálidos, de MNG. Foto: Cortesía MNG

Suéter azul

Un suéter azul de Massimo Dutti es básico en su armario, para combinar con trajes o jeans. Foto: Cortesía Massimo Dutti

Camisa de cuadros

Camisa de cuadros, de Massimo Dutti, para usar en teleconferencias. Foto: Cortesía Massimo Dutti

Fragancia

Fragancia Tous Man Sport, con dejos amaderados. Foto: Cortesía Tous

Brazaletes

Brazaletes de Tous: puede usarlos por separado en un stack (varios juntos). Foto: Cortesía Tous

Alpargatas

. Alpargatas de ante, de MNG: indispensables cuando pueda ir de nuevo a la playa. Foto: Cortesía MNG

Blazer

Blazer de Massimo Dutti: puede portarlo también con jeans. Foto: Cortesía Massimo Dutti

