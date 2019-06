El top 5 de los tratamientos estéticos en Colombia

El turismo cosmético va en aumento en Colombia. Nuestros cirujanos y los tratamientos que realizan han adquirido tanto prestigio a nivel mundial que se dice que personas de diversa índole, de todos los rincones del mundo, llegan al país para admirar nuestras bellezas naturales y, de paso, regresar a casa con su propia estética mejorada.



Según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cada año más de 50 mil personas visitan Colombia para atender necesidades relacionadas con el tema. Los que se posicionan en el top de los más deseados como los que han presentado considerables avances en sus procesos pasan la centena pero… empecemos por los cinco más representativos.

Despigmentación cutánea

El doctor Felipe Amaya está a cargo de este proceso, conocido como protocolo de despigmentación Amaya MD, que lucha contra uno de los problemas más frecuentes: las manchas.

Despigmentación cutánea. Foto: Cortesía doctor Felipe Amaya.

Las manchas son uno de los problemas que más perturban a las personas, ya sean causadas por genética, envejecimiento natural, problemas hormonales o exposición al sol, entre otras causas y, además, son una de las afecciones más difíciles de tratar.



Lo más complicado es que no solo son molestas, sino que aumentan con el paso de los años, por eso es importante ponerles un alto. El doctor Amaya ha estudiado durante años el envejecimiento de la piel y sus cambios de pigmentación para idear un procedimiento efectivo de combate.



Fue así como surgió el protocolo de despigmentación de su instituto, que actualmente es, según él, uno de los tratamientos más solicitados por sus pacientes. Consiste en la utilización de fórmulas magistrales asociadas a diferentes tecnologías, tales como láseres y otros equipos para borrarlas, “el fundamento del manejo de la pigmentación de la piel se basa en la utilización de peelings de diferentes profundidades, elegidos para cada tipo de manchas y piel y solo en casos seleccionados se adicionan láseres”, explica en su sitio web.



Aunque en la lucha contra ellas es imposible ser infalible, el doctor Amaya ha logrado resolver este problema en muchos de sus pacientes con su aclamado protocolo. Si quieres conocer más acerca del tratamiento, visita www.felipeamaya.com.

Volup-A. Aumento de cola

Un sistema de aumento del volumen de glúteos, realizado por el doctor Ernesto Andrade, con microimplantes de silicona y resultados permanentes de aspecto natural.

Volup-A. Aumento de cola. Foto: Cortesía doctor Ernesto Andrade.

Uno de los procedimientos más frecuentes en Colombia es el aumento de la cola. Según explica el cirujano Andrade, con 25 años de experiencia, “la mejor opción para lograrlo son los microimplantes de silicona conocidos como Volup-A. Actualmente, realizo de una a tres cirugías de este tipo por día, dura una hora bajo anestesia general y solo se necesitan cinco días de incapacidad”.



Estos son los detalles que debes conocer para decidir si quieres someterte al proceso:



• Las incisiones son de 2 mm y dejan una cicatriz casi imperceptible.



• No se dejan drenes poscirugía.



• Los resultados son definitivos, ya que no se absorben ni migran. Tus nuevos atributos se quedarán en su lugar toda la vida.



• Su apariencia final es muy natural, no solo lo que se ve, sino el comportamiento que tienen durante tus movimientos y el ejercicio, por ejemplo, brincar.



• La apariencia durante las relaciones sexuales es natural también, de acuerdo con lo que describen las parejas de la sensación al palpar las nalgas.



• Esta cirugía utiliza microimplantes sólidos de silicona (silicona aprobada por la FDA) y los implantes están aprobados por el INVIMA.



• Si quieres conocer más acerca del tratamiento, visita http://ernestoandrade.com

Radiofrecuencia BTL EXILIS

El doctor Juan Pablo Rodríguez, en su clínica Reborn, ofrece

este innovador tratamiento para la reafirmación del rostro, tensado de la piel para devolverle su aspecto juvenil y descansado.

Radiofrecuencia BTL EXILIS. Foto: Cortesía Reborn.

El doctor Juan Pablo Rodríguez, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica SCCP y de la American Society of Plastic Surgeons ASPS, provee soluciones no quirúrgicas y avanzadas en su unidad especializada de medicina estética Reborn.



Uno de los procesos más solicitados es la radiofrecuencia BTL EXILIS para reafirmación, tensado de la piel y reducción de medidas: un tratamiento sofisticado, rápido y preciso de alta intensidad, que perfecciona rostro y cuerpo.



De acuerdo con el cirujano, es seguro para pacientes de todas las edades, pues ayuda a prevenir el envejecimiento en jóvenes y es efectivo para rejuvenecer el cutis de edad avanzada. Ya que provee estimulación cutánea desde la primera sesión, los resultados son visibles después de dos sesiones, las cuales no son dolorosas y no requieren anestesia ni incapacidad.



Esta tecnología es eficaz en:



Rostro: reducción de arrugas y líneas de expresión, rejuvenecimiento facial y tensado en cuello, estimulación de producción de colágeno y elastina; en la mejora del aspecto de cicatrices.



Cuerpo: eliminación de grasa localizada, moldea­miento corporal y disminución de medidas, reducción de celulitis, estimulación y fortale­cimiento del colágeno; reafir­­mación de la piel flácida.



Si quieres conocer más acerca del tratamiento, visita www.juanpablomd.com

Rinomodelación, modelado de nariz

La reconocida doctora Sandra Suárez, directora científica de la clínica Presenza, propone una técnica para modificar imperfecciones de la nariz, sin necesidad de pasar por el quirófano.

Rinomodelación, modelado de nariz. Foto: Cortesía Presenza

Cuando hablamos de modificar el aspecto de la nariz lo primero que nos viene a la mente es la rinoplastia. Desde hace pocos años, en Colombia se practica un procedimiento capaz de mejorar imperfecciones nasales sin necesidad de acudir al quirófano: se trata de la rinomodelación, que llegó al país de la mano de una de las pioneras en su realización, la doctora Sandra Suárez, quien nos cuenta en qué consiste:



¿Cómo funciona la rinomodelación?



Busca realizar pequeñas modificaciones en la nariz, sin afectar la armonía del rostro y sin cirugía. Aplicamos sustancias absorbibles y biocompatibles, como el ácido hialurónico, en puntos específicos de la zona para corregir irregularidades en el contorno y modificar ángulos específicos de esta.



¿En qué se diferencia de una rinoplastia?



Con esta técnica no reduciremos el tamaño de la nariz; sin embargo, conseguiremos un resultado más estético y acorde con la armonía del rostro.



¿Quién puede realizarse una rinomodelación?



Como todo procedimiento, debe ir acompañado de una consulta y un análisis médico para definir su viabilidad en el paciente. En Presenza contamos con tecnología 3D, la cual nos permite realizar una proyección en tiempo real para observar cómo serían los resultados.



Si quieres conocer más acerca del tratamiento, visita www.presenza.co

Lentes de contacto dental

Así como lo lees, los métodos dolorosos, arduos y largos parecen ser historia. Clínicas Jasban propone alternativas simples para una sonrisa deslumbrante y alineada.

Lentes de contacto dental. Foto: Cortesía Jasban

Una risa radiante es un factor importante para la vida, ya que influye en tu autoestima y confianza, por eso el tratamiento por excelencia en la odontología moderna (en cuestión de estética) son los lentes de contacto dental.



Esta técnica es lo último para realizar diseños de sonrisa con láminas de porcelana sumamente delgadas (de 0,1 a 0,3 mm) las cuales son adhesivas y no generan ningún tipo de desgaste dentario. De acuerdo con sus realizadores, el resultado final es sencillamente maravilloso.



Los ‘lentes’ se diseñan en disilicato de litio, material que se trabaja en un laboratorio de alta tecnología a partir de un encerado y se obtiene de una impresión digital.



Principales ventajas:



• Si se desea, es reversible.



• Es mínimamente invasivo.



• Normalmente se completa en dos sesiones.



• Posee alta resistencia y durabilidad.



• Son naturalmente muy brillantes.



Contraindicaciones:

​

• No son aptos para dientes que tienen resina, ya que el material cementante no se adhiere completamente.



• No se recomienda en piezas muy pigmentadas o con manchas muy fuertes.



Si quieres conocer más acerca del tratamiento, visita www.jasban.com.





