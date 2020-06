Silvia Corzo, su reinvención por dentro y por fuera

Si hay alguien que nos da ejemplo de las capacidades de cambio, de liberarse de conductas nocivas y paradigmas, de perseguir sus sueños, de trascender las dificultades y de autoinventarse es ella.



Los días de encierro han sido difíciles para muchos, pero no tanto para aquellos que son buscadores del conocimiento y del trabajo interior. Y Silvia Corzo da fe de ello.



Los cambios radicales y repentinos que nos trajo la pandemia constituyen pruebas que han afectado a la presentadora, quien hace una pausa para intentar explicarlo de la mejor manera.​​

“En teoría, someterme y ajustarme a una nueva forma de laborar y de convivir. Combinar las tareas del hogar y las profesionales podría sonar abrumador; pero, para mi sorpresa, fue todo lo contrario”. Y es cuando concluye que todo el trabajo de este tiempo, buscando verdades e indagando no solo en el exterior, sino en el interior, empieza a darle sus frutos.



Administrar el tiempo para cumplir sus compromisos con el Canal RCN, brindar sus asesorías de coaching, hacer ejercicio, arreglar la casa y cocinar fue algo que, gracias a su fortaleza interior, ha trascendido en lecciones que han incrementado su patrimonio de sabiduría antes que deteriorarlo.Pero reconoce con humildad que, pese a tener un carácter serio y fuerte -rasgos que identifican a la mujer santandereana-, es humana y que hay días en los cuales también se puede ver contra las cuerdas.

“Sé que no soy la Mujer Maravilla”, confiesa entre risas, y al tiempo reconoce que su hijo Pablo, de 18 años, es su soporte y su maestro en momentos como estos. Es entonces cuando hace gala de su resiliencia, es decir, de la capacidad para adaptarse positivamente a las situaciones adversas o de la habilidad de tener éxito a pesar del estrés o de una desventura.



Sí, a veces pierde el tiempo y le cuesta concentrarse en sus labores. Aplazaba sus compromisos y las tareas que deseaba hacer, con el pretexto de que las horas no le alcanzaban. Se satura con el cúmulo de obligaciones, pero… vuelve a su centro y recupera el equilibrio.



Entre risas y lágrimas, ha entendido que algunos asuntos marchaban en contravía, pero también que eso forma parte de la vida. “Uno siempre enseña de lo que más ha tenido que aprender”, agrega, para hacer un paralelo honesto entre sus charlas y sus días complejos: “Encamino a la gente a lograr transformaciones internas y a no perder el control a pesar de las circunstancias, porque de eso se trata. No debes esperar a que todo sea color de rosa afuera para ser feliz, porque ya tienes dentro de ti la felicidad. Qué importa lo que pase afuera, si dentro de ti todo es perfecto”.

“La gente es reacia a los cambios, tanto que hasta se afecta por los de los demás”. Foto: Andrés Reina

Sin temor al ridículo

Entiende que esta situación sacó al mundo de la zona de confort y espera que la humanidad aprenda a ser más solidaria y responsable. Además, confía en que el aislamiento obligatorio nos hará tomar decisiones trascendentales para ser mejores personas. Ella no les teme a los cambios; de hecho, ha sorprendido últimamente a su público al salirse del molde que construyó por años.



Primero, renunció al noticiero, pues ahora su interés en la vida es llevar un mensaje positivo a la gente; y, segundo, se cortó el pelo. “La gente es reacia a los cambios, tanto que hasta se afecta por los de los demás”, afirma.

“Cuando presentaba el noticiero era muy rígida… Esa no soy yo. Mi otro yo era muy relajado. En el magacín soy yo. No fue fácil. Me salí de los parámetros encasillados”. FACEBOOK

TWITTER

Respeta las opiniones encontradas respecto a su nuevo look, pero estas pasan a un segundo plano cuando se mira al espejo. “Me siento libre, y por primera vez veo a la Silvia de verdad. Ya no quería esconder más mis canas y era esclava de los tintes. La sociedad piensa que son sinónimo de vejez, y se ven con miedo. Entonces me pregunté: ¿Me estoy tapando las canas para los otros o para mí?”.

Las reflexiones llegaron a Nuestra Casa, magacín de RCN en el que empezamos a conocer a una Silvia más desparpajada. “Ha sido un proceso de encontrarme, de ser la Silvia más real. En la presentación de las noticias, era muy rígida. Era mi rol. Mi otro yo es muy relajado. En el magacín soy yo. No fue fácil, pero me salí de los parámetros encasillados”.



De hecho, Iván Lalinde, compañero de ella en el set, le ha manifestado que va por muy buen camino, pero que aún le falta un detalle. “Todavía tienes miedo a ser tú; piérdele el miedo a hacer el ridículo”, le dijo hace más de tres años. “Fue maravilloso que me lo expresara. Y lo recuerdo como un gran consejo”.

Lleva año y medio soltera; pero esto no le preocupa, pues sabe disfrutarse y no se siente sola. Foto: Andrés Reina

Amor en tiempos del coronavirus

Habla con franqueza de su situación sentimental, pues desde hace años aprendió que su corazón no necesita de una compañía de pareja para estar tranquilo y que la felicidad no se encuentra en el otro, sino en su interior. Lleva año y medio soltera; pero esto no le preocupa, pues sabe disfrutarse y no se siente sola.



Según ella, a muchos la cuarentena los agarró acompañados porque, seguramente, debían solucionar asuntos en pareja y de convivencia… “A mí me tocó trabajar en mí, organizarme, soltar el control de las cosas, no aplazar, etc. En lo que concierne a las relaciones, tengo claro que no son para siempre, lo cual no significa que no sean importantes. Las personas llegan a tu vida para cumplir un objetivo con un comienzo y un fin. Ese fin puede ser en un mes o cuando uno de los dos se muere. Por eso, me lo tomo tan relajada; ya no tengo que correr”.

“’Tú no eres la que está en el espejo’, me decía. Ahora, que me corté el pelo, me miro y me gusto mucho. Soy la que de verdad soy…”. Foto: Andrés Reina

Los infaltables de Silvia

A sus 46 años, Silvia tiene muchas cosas claras en su vida. Es una mujer luchadora, y no para de trabajar. Nos compartió esos secreticos que le hacen pasar ratos más amables y, por qué no, inolvidables.

Para una noche romántica. Las ganas que tengamos. Eso es clave. Para una buena fiesta.

Un vestido y unos zapatos cómodos. No me imagino ‘encartada’ en una buena rumba. Para un buen café.

Un libro, aunque a veces me excedo en el café y lo reemplazo por un té. Para ir a Bucaramanga.

Ropa liviana. No se necesita nada más. Bucaramanga es deliciosa, pero ya me acostumbré al clima de Bogotá. Para ir a la playa.

No tener nada que me estorbe, ni siquiera sombrero. Amo escuchar el mar y la brisa. Dependiendo de la ocasión, es bueno tomar una cerveza o un vino.

