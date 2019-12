Paola Rey, Juan Carlos, Oliver y Leo en su mejor año

Acaba de lanzar su propia línea de belleza para el cuidado de la piel; se alista para producir con su esposo, Juan Carlos Vargas, una película animada; y, con cuarenta años recién cumplidos, se consolida como una gran mamá. ¿Quién no recuerda a esta espectacular mujer que aparece en la televisión desde que tenía tan solo 14 años? Pues bien, Paola está más linda y radiante que antes, y aunque ha estado ausente por más de un año y medio debido a su labor como mamá por segunda vez, está más activa y vigente que nunca. Ahora reaparece, pero esta vez para presentarnos una faceta que no conocíamos: la de empresaria y emprendedora.

Nace su tercer 'bebé'

Al comienzo de este 2019, Paola quiso darle vida a un proyecto que venía rondando en su cabeza desde años atrás. Se trata de la creación de una línea de productos para el cuidado de la piel, que hoy es una realidad con el nombre de PR by Paola Rey. “Por mi trabajo tuve que probar muchas marcas para cuidar mi piel. Por eso, esta experiencia personal, de ensayo y error con varios productos, me llevó a querer compartirla con las personas; así que busqué un laboratorio que me ayudara a crear estas fórmulas naturales”.



Así nacieron una crema nutritiva para el día y la noche, un bloqueador solar con tinte de color y un gel contorno de ojos. “He estado pendiente de cada detalle, de las pruebas, de todo…, de principio a fin. Fueron elaborados con la rigurosidad del caso utilizando ingredientes como el Q10 y el ácido hialurónico; y para los ojos, la centella asiática. Busqué lo mejor, y conseguimos un producto maravilloso: lo probé todo el tiempo, y tengo la certeza de que así es”.



Es su primer ‘bebé’ de este proyecto; pero la idea es que más adelante crezca. “A excepción de otras personas que tienen una marca de belleza, con el apalancamiento de una empresa, en mi caso es diferente porque nace de mí, de querer hacer algo y de crear algo de calidad para ofrecerlo a las personas. Un sueño que hice realidad”.

Ser mamá su mejor papel

Y sí que lo hace, pues Paola está pendiente de cada uno de ellos por completo; es una mamá como cualquier otra. Se levanta temprano para alistar a Oliver, le da desayuno, lo saca al colegio, y luego se dedica al cuidado de su pequeño Leo. Pero Juan Carlos también cumple un papel importante: es su mano derecha en todo; le ayuda en cada cosa y desempeña bien su rol como papá. Lo hace a la perfección… Adora a sus hijos. “Conservo el recuerdo de mis papás, que siempre estuvieron presentes; por eso quiero que mis hijos tengan esa misma experiencia. Con ‘Juanca’ -como le dice a su esposo-, queremos formar buenos seres humanos, y esto se logra al estar presente con ellos gran parte del tiempo. Me siento muy afortunada de poder hacerlo”.

Foto: Hernán Puentes

Su último protagónico fue el de Carolina Hernández en la serie Sala de Urgencias. Luego llegó la gran noticia de que nuevamente se convertiría en mamá, junto a su esposo, el también actor Juan Carlos Vargas. Un niño que llegaría a acompañar a Oliver -el primer hijo de la pareja-, que ya tiene seis años. Desde entonces, Paola se ausentó para dedicarse a su cuidado y posteriormente a la crianza y maternidad de Leo, quien nació en mayo de 2018. "He tenido la fortuna de poder quedarme con mis hijos los primeros años de su vida. Ser mamá es mi mejor personaje, mi mejor trabajo.; es mi responsabilidad ayudarlos en su crecimiento, ya que se trata de una etapa en la que uno debe estar".

Diez+ dos, la suma del amor

Sí, son 12 años lo que llevan unidos Paola y Juan Carlos. Es una relación que inició más rápido que cualquier otra; pero que como pocas se ha logrado consolidar y crecer. “Nos fuimos a vivir a los 15 días de habernos conocido y, luego de dos años, nos casamos”, comenta Paola.

Durante este tiempo los hemos visto en todas sus facetas, como novios, esposos y padres. Una familia ejemplar que ha sabido sortear de la mejor manera la complejidad de un medio y un trabajo como la televisión. “Cuando dos personas deciden caminar juntas, el aprendizaje es mutuo. Con Juanca nos hemos visto crecer y hemos desarrollado nuestros sueños, vidas y personalidades. Después de tener hijos experimentamos una explosión de emociones, y todo tomó otro sentido, como de otra dimensión que nos llevó a un estado de más felicidad y plenitud”.

Corazón mutante

Así se llama otro de los proyectos que tanto Paola como Juan Carlos tienen entre manos. Es un hermoso largometraje de animación que ya ganó un premio en Proimágenes Colombia y que posteriormente, en el Bogotá Audiovisual Market (BAM); se convirtió en una coproducción con Argentina. “Lo más lindo de esta película es el mensaje que deja; es una manera de fortalecer a los niños. Nos inspiramos en nuestros hijos para hacerla”.

La navidad más especial

Esta es una de las mejores épocas para la familia Vargas Rey, porque si antes la disfrutaba como pareja, ahora lo hace por partida doble, gracias a sus dos hijos. “Uno es doblemente feliz viéndolos a ellos y sus caras de alegría con las luces, la decoración y, por supuesto, los regalos”.



Y recuerda la anécdota en la que un 24 de diciembre les contaron de su primer embarazo a todos sus familiares. “Quisimos esperar un tiempo prudente para tener la certeza de que seríamos padres. Por esos días ya cumplía dos meses, y de regalo les hicimos unas camisetas de bebé en papel con frases como: serás tío, te convertirás en abuelo…, en fin. No podemos olvidar la cara que pusieron todos cuando las leyeron; fue un momento inolvidable”.

Cuarenta años..., y mejor que nunca

Parece como si Paola detuviera el tiempo o conociera la fórmula de la eterna juventud, pues está más linda que antes. Su piel parece la de una quinceañera y su figura, como la que lucía cuando la veíamos en la Baby sister junto a Víctor Mallarino. Pero, en realidad, lo de la edad no le preocupa; por el contrario, ni piensa en eso. “Es algo completamente irrelevante, los años que tengo no me atormentan para nada. Me siento igual que antes”.



Pero esa vitalidad y esa belleza las atribuye en gran medida al amor propio, al aceptarse tal como es y expresárselo de todas las maneras posibles. “Por experiencia propia, creo en el poder que esto tiene en uno. Cuando uno se acepta y se ama a sí mismo, las cosas cambian. Es como si se activara una luz interna y externa para empezar a brillar. Por eso, en las noches, cuando estoy frente al espejo para desmaquillarme y lavarme la cara, es un momento tan íntimo y personal que lo valoro más que otros. Me miro, me observo y me repito una y otra vez lo linda que soy; nunca me digo cosas feas ni me recrimino por estar flaca, gorda, alta, bajita… Esta es la más poderosa forma de ser bello por dentro y por fuera”.

Foto: Hernán Puentes

Hoy por hoy, Paola es una mujer en todo el sentido de la palabra, que, más allá de ser actriz, se ha convertido en un ejemplo digno de seguir, pues ha sacado adelante cada una de las metas que se ha propuesto en su vida profesional y personal como mamá, esposa y, ahora, emprendedora. “Agradezco cada paso que he dado, no porque haya sido perfecto, sino porque cada uno de ellos me ha ayudado a ser la persona que soy en la actualidad. Siento que cada cosa que me ha pasado me ha ayudado a madurar, y ahora estoy lista para ofrecerles y mostrarles a mis hijos una mamá-mujer llena de experiencias. No pienso en un futuro, porque no existe; pero vivo con firmeza el presente para seguir construyendo”.

