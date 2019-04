Osteoporosis: ¡Salva tus huesos!

Se calcula que 200 millones de personas padecen de osteoporosis alrededor del mundo. Una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres sufren fracturas como consecuencia de esta enfermedad, que debilita los huesos, los hace porosos y disminuye su volumen, por lo que se vuelven más frágiles y delgados. ¿A qué se debe?



A lo largo de la vida, tus huesos van creciendo y regenerándose, pero, al llegar a los 50 años y sobre todo en la tercera edad, este proceso se vuelve más lento y en ocasiones ya no puedes regenerar la masa ósea del todo. Es así como surge el problema.



Resulta común que aparezca en personas mayores, pero especialmente en mujeres que acaban de vivir la menopausia, ya que esta reduce la producción de estrógeno, el cual tiene entre sus funciones ayudar a la regeneración ósea.

Por lo general, la osteoporosis no presenta síntomas. Es detectada cuando la persona sufre una fractura accidental y el desgaste se evidencia en las radiografías.



Cuando la enfermedad está en la primera etapa, las partes más comunes para este tipo de lesiones son las vértebras y las muñecas. Y cuando está más avanzada, en edad y evolución, suelen ocurrir en la cadera o los hombros.



Acude a un especialista para una revisión general, si ya tienes más de 40 años, para que no dejes que la osteoporosis te tome por sorpresa.



Los genes desempeñan un papel importante en su aparición, pero no son la única causa. Una dieta pobre en calcio y la falta de ejercicio podrían favorecer su desarrollo. Sin que importe el sexo, la posibilidad de sufrir osteoporosis continúa aumentando con los años, cuando el cuerpo ya no es tan fuerte ni puede remodelar los huesos como antes. Entonces, debes darle ayuda extra, para motivarlo a cumplir sus tareas.



Los tratamientos, comúnmente, involucran bisfosfonatos, sustancias que detienen la pérdida de hueso; pero, antes de llegar a esta etapa, la prevención es clave. Para que tengas menos riesgo de desarrollar osteoporosis y puedas seguir corriendo maratones a los 80 años, es importante reforzar tus huesos con una dieta rica en calcio.

Osteoporosis. Foto: Depositphotos

Un adulto promedio necesita consumir al menos mil miligramos de dicho elemento al día. Este se encuentra, principalmente, en los lácteos como leche, queso y yogur. También se puede ingerir en forma de suplementos, que, además de calcio, contienen Vitamina D, otro protagonista en asuntos de prevención, ya que ayuda a que todo el calcio que entra a tu cuerpo sea realmente absorbido por los huesos.



También puedes encontrar la vitamina D en la leche y, sobre todo, en el sol. Recuerda que no es necesario exponerte a los rayos por mucho tiempo; cinco minutos de paseo al día bastan.



Consulta a un médico sobre qué suplementos, en específico, te hacen falta, ya que, de manera natural, entre el 30 % y el 60 % del calcio ingerido llegará a tu sistema; el resto se desecha a través de las heces.



Una buena noticia, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó un medicamento para tratar la osteoporosis.



Lo anterior significa un gran avance en esta área, pues no se había logrado desarrollar un nuevo tratamiento en dos décadas. Se trata de Evenity, una estrategia basada en la mutación genética que apunta a lograr la densidad de huesos de personas sanas, tan condensados que nunca se rompen. Por el momento, solo se aprobó para mujeres posmenopáusicas con riesgo elevado de fractura.



Según la FDA, la etiqueta incluirá una advertencia sobre la posibilidad de un mayor riesgo de ataque cardiaco o accidentes cerebrovasculares, por lo que quienes hayan sufrido de estos males no podrán tomarlo. En todo caso, simboliza un rayo de esperanza para esos 200 millones de personas que sufren de osteoporosis.

Entrena tus huesos

Entrena tus huesos. Foto: Depositphotos

Cuanto más acostumbrados estén al movimiento, más difícil será que se rompan por esta causa con el paso de los años. Camina al menos 20 minutos al día y mantente activa en todas las etapas de tu vida.



Las personas que están en edad avanzada podrían intentar técnicas de entrenamiento de bajo impacto, como el taichí o las máquinas elípticas. Si ya sufres de osteoporosis, no dejes de moverte; pero es importante que un experto te guíe en el deporte de tu elección, para no exponerte a fracturas.

No tengas miedo a los lácteos

No tengas miedo a los lácteos. Foto: Depositphotos

Consultamos a la doctora Geraldine Altamar Canales, para saber qué pasa con los intolerantes a la lactosa. “Es una verdad parcial decir que hay otros alimentos con calcio”, afirma. Para que recibamos lo equivalente a un vaso de leche, habría que ingerir grandes cantidades de vegetales y granos.



Aunque la mayoría de las personas puede tener déficit de lactasa, esto no significa que sufran intolerancia porque presentan algunos síntomas.



“Hay muchos alimentos que contienen lactosa (panes, galletas, sopas, embutidos…), los cuales, al acompañarse de lácteos, aumentan la cantidad que el cuerpo puede procesar y producen malestar; pero los lácteos por si solos no son causantes del problema”, agrega. “Es mejor someterse a una prueba; si se diagnostica intolerancia, se puede fragmentar su consumo durante el día, para no perder el aporte de calcio”, concluye.



