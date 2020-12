Guía para pasar una verdadera feliz navidad

El aislamiento selectivo con distanciamiento individual será el gran protagonista en estas fiestas decembrinas. Nos va a limitar un poco, ya sea por no poder vernos con todos nuestros familiares o amigos, por la partida de un ser querido, por la falta de dinero o porque alguien de la familia perdió su trabajo. Sin embargo, no podemos permitir que el coronavirus se convierta en el ‘grinch’ y nos empañe esta época. Para esto, cuatro especialistas nos dan sus perspectivas sobre lo que es la felicidad y cómo reencontrarla.



Ismael Cala, reconocido periodista y experto en 'mindfulness', nos invita a reflexionar sobre qué es lo que nos hace felices antes de cualquier cosa: “Lo primero que tienes que aclarar es cuál es el concepto personal que tienes de felicidad, porque si la felicidad es que todo vaya según lo que tus expectativas mentales esperan, pues tienes pocas probabilidades de ser feliz en medio de una crisis, pero si tu concepto es más aterrizado a un tema de armonía y equilibrio, entonces sí podrás tener paz. En este sentido, puedes ser feliz aun en medio de este caos llamado pandemia”, explica.



Por otro lado, Felipe Buitrago, autor, speaker y creador de experiencias de felicidad explica que “una cosa es estar contento y otra cosa es ser feliz, porque la felicidad se aprende. Es un conjunto de hábitos que desarrollamos para afrontar las situaciones que pasan y no podemos controlar con una actitud distinta”. Y es que entender esto es tan importante, que hasta la energía que proyectamos influye.



Paula Silva, quien se autodenomina ‘coachef’, pues es chef y coach en nutrición y salud, y profesora de yoga, asegura que la felicidad es un estado de plenitud que proviene de nuestra energía y que nos hace sentir bien por encima de nuestros anhelos.



“Hay una frase muy hermosa que siempre traigo a colación: ‘La felicidad no es la meta, es el camino’. Tenemos que olvidarnos de ir hacia algo, de creer que tenemos que llegar a alguna parte. Ya estamos, ya somos, debemos ser felices en nuestro presente”, explica.

Y sin duda, el mayor aprendizaje que se puede obtener de este momento en que vivimos es que la felicidad es “un estado del ser”, explica Luisa Rico, coach de vida y facilitadora del Proceso MMK avalado por la International Coaching Federation: “La felicidad no depende de circunstancias exteriores; si dependemos de lo no permanente, nuestra felicidad va a ser arrebatada en cualquier momento”.

Regalar gratitud

Ahora que empiezan la época decembrina y sus celebraciones, no podemos apartarnos de la realidad y pretender que todo va a ser igual a años anteriores, por eso los especialistas coinciden en que lo principal es evitar comparar esta Navidad con las pasadas y que “la clave para enfrentar esta época de forma poderosa está en la gratitud. Lo que nos queda es asumir una actitud de optimismo que sea capaz de multiplicarse en quienes nos rodean .Es un reto que debemos empezar a asumir. Esto es pasajero, pero el aprendizaje será para toda la vida”, plantea Felipe Buitrago y nos invita a estar conectados con nuestros seres queridos de una forma diferente: “Te recomiendo empezar a escribir cartas de gratitud durante 24 días, una por día, del 1 al 24 de diciembre, y dirigir cada una a un familiar, amigo, compañero de trabajo, etc., para agradecerle y valorar el por qué él o ella está en tu vida”.



Algo que podría desatar ‘infelicidad’ es no poder dar grandes regalos, pero Buitrago asegura que somos nosotros los que escogemos un obsequio fundamentados en el precio: “Los niños siempre esperan algo impactante, pero los adultos queremos dar lo más caro. El poder de lo simple y contar historias con nuestros regalos es una buena forma de afrontar esta situación. Eso sí, no les digas: ‘no hay plata’, ‘somos pobres’, porque ellos lo creen; diles ‘hay que esperar un poco, todo va a estar mejor’. Que no importe el precio; que importe el impacto y cómo lo entregas”, concluye y recomienda las siguientes opciones:



- Crea un concurso de talentos en tu familia o con tu grupo de amigos.



- Canta, juega, ríe y que no te dé miedo hacer el ridículo volviendo a ser niño.



- Pon la condición de que cada uno regale algo hecho a mano y por sí mismo.



- Pide perdón y perdona. Es momento de reconciliarte.

Seguir conectados

Una forma de combatir esos temores de estar solos o lejos es aprender a sacar provecho de la tecnología: “Podemos disfrutar las fechas utilizando herramientas de teleconexión para encontrarnos con esas personas queridas. La Navidad es un espíritu de conexión en el que nosotros nos conectamos sobre todo por la energía”, sostiene Cala, y nos recomienda que en estos días realicemos las siguientes actividades, e incluso podemos invitar a nuestros amigos y familiares:



- Haz meditación guiada a través de la app Escala Meditando y da tres razones para dar gracias este día; verás cómo eso se manifiesta.



- Todas las noches antes de ir a la cama piensa en qué ganaste, qué aprendiste, qué amaste, qué retos tuviste hoy y cómo hacerlo mejor el día siguiente. Esto nos ayuda a mantener una mente totalmente positiva en nuestra vida.



- Sin duda, las tertulias, las lecturas en familia, visitar un parque, abrazar un árbol nos llenan de ese poder de gratitud y de conexión con todo lo que nos rodea.

Lo más importante: estar presentes

Paula Silva considera que es importante recordar de dónde proviene la Navidad: “Hay un nacimiento en ella y si vamos hacia eso podemos disfrutar el ‘renacimiento’ que se está dando en la vida de todos. Ser conscientes de que el goce viene de estar en paz con nosotros mismos, porque lo externo, las cosas materiales, se van”.



Silva invita además a regalarse un viaje espiritual o consciente que te guíe hacia un nuevo despertar (podrás encontrar opciones en sus redes sociales).



También recomienda que hagas un mapa de sueños: en una tabla o cartulina, pega, dibuja o escribe todas las cosas que quieres para el 2021, puede ser con imágenes o palabras, y ponlo en un lugar donde puedas verlo todo el año.

Así mismo, la coach Luisa Rico recomienda que “debemos hacernos conscientes de que la verdadera felicidad es un buen momento presente. Cuando estamos en absoluta presencia, las preocupaciones sobre el futuro, las quejas del pasado o los juicios sobre lo que no nos gusta desaparecen”, señala, y para esto nos recomienda:



- Elimina las expectativas, vive el presente y adapta las tradiciones a lo que es posible ahora.



·-Evita quejarte, la queja es arrogante.



- Confía y acepta lo que es, por difícil que sea.



- Escucha música y práctica el autocuidado.





