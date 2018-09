Marcela McCausland, la modelo que inspira a las 'curvys'

Anda con la nariz fría, especialmente a la hora de levantarse de lunes a viernes en las heladas madrugadas de Bogotá, más o menos a las 3:30 a. m.

Pero Marcela McCausland, barranquillera al 500 por ciento, no se deja amilanar por el frío ni por los resfríos que le han dado desde que cambió de ciudad para formar parte de 'El desayuno', la propuesta mañanera del canal RCN, que va de 5:30 a 10:30 a. m.



Allí, su labor es específica: democratizar la moda y la belleza, porque esta no es ni radical ni igual, y ella es el mejor ejemplo. Y dignificar a quienes son distintos de lo establecido por la ley de la belleza. En este caso, a las mujeres de talla grande, como ella.



Esta currambera no solo es hermosa y camina con elegancia, orgullosa de su esencia y mostrando las pintas que la identifican, sino que es capaz de hacer sentir el valor de esa diferencia.

“Me gusta que la gente encuentre a alguien para identificarse, que temas como la moda y la belleza se cuenten de otras maneras”, dice McCausland, de 26 años.

De hecho, en su blog afirma que invita a sus seguidores a hacer un viaje por lo que ella les propone: recetas de comida sana, opciones de pintas, formas de ver el mundo, sentirse a gusto con cada cual.



McCausland siempre fue una niña de peso alto, y por eso sus padres la llevaban al médico. En una entrevista contó que pensaba que ellos se sentían avergonzados de que no fuera delgada, pero, la verdad, estaban preocupados por su salud.



Tras la muerte del reconocido periodista Ernesto McCausland, en el 2012, Marcela no pudo con el dolor de la partida de quien siempre fue su papá, y empezó a engordar más de la cuenta. Para ella, McCausland era su oráculo y siempre la aconsejaba para quererse mucho tal y como era.



“Una noche, muy triste, me puse a buscar tutoriales para personas de peso alto y encontré varias propuestas y formas de ver la vida, y empecé a trabajar en eso”, cuenta McCausland, nacida el 7 de octubre de 1992.

De todos modos, no dejó su tema de salud a un lado y durante un tiempo intentó una nueva dieta que la hizo bajar 30 kilos. Las cosas, cuenta Macla, como es conocida, iban bien, pero luego fallaron porque no todo el mundo puede, y eso, agrega la joven con seguridad, también sucede.



Entonces empezó a buscar ropa que le gustara más porque, finalmente, todo se ajustaba a ella y su personalidad.“Miro mi clóset y me visto según mi ánimo de cada día. Me encantan las flores, lo romántico, lo delicado, pero también lo grunge (con pantalones y tenis rotos, botas, camisetas anchas). Lo que sí tengo claro es que cada día salgo a conquistar el mundo”, afirma.



Su actitud ante la vida la llevó a conquistar el sueño que tuvo desde niña: ser modelo. Entonces, gracias a unas amigas y un corredor, aprendió a modelar. Una diseñadora, una fotógrafa y un espacio largo dentro de una de esas casas barranquilleras le enseñaron a posar y a mostrar la ropa que quiere para que todas las que son como ella se sientan bien.



Este es otro de los trabajos, el de modelo de varias marcas, de esta Macla que ahora es más nacional gracias a la televisión y entre otras aptitudes tiene la de ser fotógrafa. Estudió publicidad en la Colegiatura de Medellín.



Sigue con su blog, con su columna en el periódico El Heraldo de su Barranquilla natal, con su comida sana, su ejercicio, y ahora, en las mañanas, consolidando un estilo con su sabor y su linda sonrisa, y nunca olvidándose de un aparte del epitafio de Ernesto McCausland que habla de la importancia del amor por sobre todas las cosas.



Y ella tiene de sobra, por ella misma y por quienes la ven como un referente.



