¡Arriba las pepas! No conocen mínimos ni máximos

Estos pequeños puntos son versátiles, siempre útiles y no distinguen edades. Úsalos sin mesura, para que lleves el estilo que ha estado de moda hoy y siempre.

El estilo invasor de pepas comenzó en Inglaterra, en el siglo XIX, cuando pasó de ser un estampado exclusivo de niños a uno de mujeres adultas. No solo se aplica en moda; también ha incursionado en las artes: es sello de la artista japonesa Yayoi Kusama o símbolo de la decoración psicodélica en los años 70.



Su forma versátil no pasa de moda, por su geometría universal, y, ya sea que lo tengas en una prenda formal o informal, en falda o pantalón, vestido o saco, estará siempre de moda. Es una apuesta segura. Con las pepas también puedes crear efectos ópticos; así que, dependiendo del look que quieras lograr, será la dosis que apliques.



Puedes utilizar distintas tallas en un outfit para crear un efecto de movimiento; en una sola prenda para dar un toque divertido a tu aspecto o, bien, utilizarlas de manera uniforme para looks statement.



1. El clásico blanco y negro en un vestido cruzado de Bershka.

Foto: Bershka

2. El último grito de la moda, las transparencias, en un top de Pull and Bear.

Foto: Pull and Bear

3. No puede faltar en tu clóset un vestido veraniego de Zara.

Foto: Zara

4. Usa esta blusa victoriana con un blazer liso de Massimo Dutti.

Foto: Massimo Duti

5. Estos pantalones van bien tanto con una camiseta de algodón como con una blusa de satén, de Bershka.

Foto: Bershka

6. Con vestidos largos o cortos, cede a las pepas, de Carolina Herrera.

Foto: Carolina Herrera

