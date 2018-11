Mi mundo y yo: Juanpis González

Es uno de los personajes más rompedores del Instagram nacional. "El típico rolo petardo que trata de aparentar lo que no es", dice de él Alejandro Riaño, el actor que le da vida a Juanpis González, un experimento que nació, cuenta Riaño, como una crítica a lo que no debemos ser: racistas, clasistas, machistas y, encima, de ultraderecha. Es tanto el éxito en Instagram que ya se anuncia gira por Estados Unidos, película, más canciones y más entrevistas a personajes variopintos en el teatro Fanny Mikey los martes, miércoles y jueves hasta el 19 de diciembre (por ahora). Si no lo conoces, es el momento.

¿Cómo le gustaría morir?

En una isla paradisiaca, ojalá lejos de Colombia, de 'Afluenza', también llamada la enfermedad de los ricos.



¿Cuál es la excentricidad de la que se siente más orgulloso?

Euro, mi caballo andaluz, ejemplar heredado de mi abuelo y avaluado en millones de dólares.



¿Su mayor desgracia?

Invitar a salir a una hembrita y que la 'Black' no pase. Ese es el peor oso, wuuoon.



¿Cuál es el principal rasgo de su carácter?

La humildad.



¿Qué es lo que más le molesta de la condición humana?

La pobreza de espíritu y de bolsillo.



¿Quién es su ídolo?

Álvaro Uribe Vélez.



¿Y su diseñador favorito?

Stefano Ricci, el mismo de De la Espriella.



¿Cree que un mundo mejor es posible?

Con plata TODO es posible.



¿Su película favorita?

Legalmente rubia, pero la 2.



¿Cuántos seguidores aspira a tener en IG?

En los próximos meses espero tener "mi primer millón".



¿Qué es lo mejor de ser gomelo?

Yo no soy gomelo, wuuoon; qué lobera de palabra.



¿Ha robado alguna vez?

Lo único que me he robado es el corazón de los colombianos.



¿Con qué frecuencia miente?

Mentir es la clave del éxito.



¿Tiene una serie favorita?

Keeping up with the Kardashians.



¿Qué perfume usa?

Gardénia Grand Extrait, de Chanel.



¿Si no fuera Juanpis González, quién le hubiera gustado ser?

Gianluca Vacchi... me encanta su estilo de vida: yates, whiskey, mujeres y viajes.