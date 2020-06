Medicina a distancia, la tecnología te acerca a los expertos

La telemedicina se practicaba antes de que el mundo entrara en cuarentena: era un recurso que les permitía a los médicos acercarse a personas que no podían asistir a consultas presenciales.



Se hacían reuniones virtuales, por ejemplo, con gente que viaja, con personas mayores o con quienes viven en zonas apartadas.



Obtener acceso a doctores lejanos fue el motivo principal de esta práctica; pero, a raíz del covid-19, la telemedicina ha resultado muy útil para efectuar consultas sin que se rompa el confinamiento y sin que se corran riesgos de contagio por acudir a un centro médico.

Pero mejor que nos lo explique el doctor Carlos Ulloa, deportólogo con amplia experiencia en telemedicina desde su labor como médico de la Federación Colombiana de Fútbol y de la Selección Colombia de Fútbol, y ahora como director del Departamento Médico Santa Fe.

¿Qué se necesita para practicar telemedicina?

La consulta se realiza a través de una videollamada; así que tanto el doctor como el paciente deben tener softwares especializados en sus dispositivos para que puedan verse perfectamente. Es importante que el facultativo cuente con una buena cámara para observar en detalle lo que le sucede al paciente.

¿Quién podría beneficiarse de ella?

No es que la telemedicina reemplace las consultas tradicionales, pero es un gran aliado en diversos casos, sobre todo de control. Por ejemplo, si sufres un accidente y te rompes un hueso, tienes que ir a una clínica; pero la siguiente consulta, cuando ya estén disponibles las radiografías, puede hacerse de manera digital.



Dependiendo de la patología, podrá analizarse en cada caso específico. Por lo general, las primeras consultas deben ser presenciales, pero los seguimientos del tratamiento pueden ser a distancia.

¿Cómo se realiza?

Se le explica al paciente con anterioridad qué se va a tratar en la consulta, y se le hacen preguntas de base para seguir su caso. Es común que el médico tenga ya la documentación de la persona y su historial para hacer un seguimiento.



Tal vez tengas reparos en hacer este tipo de consultas, pero los equipos tecnológicos te ayudarán a superarlos gracias a su nitidez. Así que pregunta a tu doctor si tu caso califica para telemedicina; puede que te ahorres la visita al consultorio y obtengas consejo en casa.

Tecnosalud en tus manos

El uso de dispositivos móviles como el Apple Watch Series 5 te ayudaría a mantenerte en forma. Foto: Cortesía Apple

“En la telemedicina se utilizan aparatos de excelente resolución para ampliar imágenes, guardarlas, y mantener seguros los datos privados del paciente. Podemos también tener acceso a las imágenes de centros radiológicos o laboratorios y analizarlas con más claridad”, explica el doctor Ulloa, líder en medicina deportiva



Si quieres embarcarte en estas consultaciones y necesitas un aliado tecnológico, puedes adquirir el iPad Pro con cámara Ultra Wide y micrófono con calidad de estudio de grabación, o quizá el iPhone SE o la MacBook Air, ambos con pantalla Retina HD.



Pero en cuestiones de salud siempre es mejor prevenir, y aunque el hecho de estar confinado implica limitaciones de movimiento, no significa que debas ser sedentario; es por el bien de tu estado mental y físico.

“Nunca es tarde para comenzar a hacer actividad física. Si no la realizas desde hace un tiempo, empieza hoy. Comienza moviendo tus articulaciones y activando tu circulación sin cargar peso (para no lastimarte); estírate para despertar los músculos; levanta las piernas, los brazos, lo que se sienta progresivo según tu condición física. Hay que ir paso a paso”, asegura el experto.



“El cuerpo se acostumbra con rapidez; cuando el tuyo se haya adaptado a tus actividades diarias, como barrer o lavar, por mínimas que sean, hazlas más rápido y complementa con más ejercicio. Y, por supuesto, aliméntate bien: come para nutrirte con intención, no para llenarte”.

Esas son las reglas para mantener tu salud ‘al cien’.El uso de dispositivos móviles como el Apple Watch Series 5 te ayudaría a mantenerte en forma creando alertas cuando estés muy quieta o incluso a hacer cursos en línea. Hay muchas aplicaciones que te servirían para llevar un registro.



