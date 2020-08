María Fernanda Yepes posó para la nueva edición de Carrusel

Pasa por el mejor momento de su vida, tanto espiritual como profesional, y habita en un paraíso natural, alejada del ruido mental y de la ciudad, así se encuentra la bellísima María Fernanda Yepes, que por estos días es noticia por su participación en la serie de Netflix 'Oscuro deseo', que está entre las más vistas en el mundo.

“El sosiego del alma que uno tiene cuando entra a los 40 años me parece delicioso; definitivamente, es la mejor edad de la mujer. Estás en un momento donde se te van los complejos a la mierda, cuando realmente te has dedicado a cultivar tu alma”. Así define esta etapa de la vida la actriz María Fernanda Yepes, y agrega: “La juventud y la belleza no las vamos a tener toda la vida. Si no aprendemos a desprendernos y a entender que estamos en otra etapa, te llega la madurez y te puedes ir yendo al carajo”.



Y es que la paisa desde hace dos años asumió un estilo de vida que le permite vivir ligera, libre y feliz con lo necesario, con lo esencial:



“Empecé a desligarme de la locura de la ciudad, como del desquicie del sistema. La histeria de la ciudad es muy difícil, muy compleja. Cada vez vivo más en contacto con la naturaleza”, afirma la actriz.

Por esta razón, el escenario para la sesión fotográfica no podía ser otro: la Reserva Sian Ka’an, un lugar tan mágico como la actriz, un paraíso natural ubicado en la Riviera Maya, a una hora de Tulum (México).



“Me encantan estas fotos porque muestran mi esencia, completamente yo. Ando así todo el día, es mi nueva vida. Entre menos cosas tenga, descalza, despeinada, al natural, sin maquillaje sin tanta producción, mejor. Estas fotos encierran bastante mi esencia. Ni pinzas, ni planchas, ni rulos, todo natural”. Para María Fernanda, otras cosas han cobrado más valor y sentido que el estuche físico.

