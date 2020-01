Marbelle está de nuevo en el escenario musical.

Han transcurrido 24 años desde que vimos a Marbelle por primera vez en la televisión, en el programa Sábados Felices. En ese momento, su nombre artístico era Estrellita Romántica, y solo unos meses después, cuando saltó a la escena musical con su Collar de perlas fue bautizada con el nombre que hoy la conocemos.



Desde entonces han sido muchos los éxitos que ha tenido; no en vano ha sido galardona con tres Discos de Oro y ha vendido más de dos millones de discos.

Sin embargo, desde hacía una década su voz estaba apagada: la Reina de la Tecnocarrilera, como se le conoce, se hallaba perdida -en el buen sentido de la palabra-; pero este año anunció su regreso y pronto ‘volverá al ruedo’ para reencontrarse con sus seguidores, razón por la cual dejó su trabajo como presentadora en el programa Lo sé todo.



Atrás quedó la mujer polémica: hoy Marbelle es una persona renovada, diferente, completamente madura, que habla con mesura, pausa y mucha paz y sinceridad. Acaba de celebrar sus 40 años, una edad que recibe en uno de sus mejores momentos, en que el amor está más vivo que nunca gracias a su noviazgo con el futbolista Sebastián Salazar; su carrera renace y sus hijas, Rafaella Chávez y Angie Cardona, son la familia de la que se siente orgullosa.

Marbelle Foto: Hernán Puentes

Esto es Marbelle, la mujer que pasó de ser Estrellita a estrella.



Después de dos años aproximadamente dejaste la presentación del programa Lo sé todo.

-¿Fue duro tomar esta decisión?

​

No, realmente no lo fue. Desde el primer momento en que acepté formar parte de este proyecto era claro que sería temporal; era solamente un campo que quería explorar como otros que he hecho, y, sin duda, fue maravilloso, pues aprendí muchas cosas como la recursividad y todo lo que implica hacer un programa en vivo.



-¿Qué enseñanzas te dejó esta etapa?

​

Lo más importante que aprendí es el gran valor de la amistad, del respeto y de generar cariño en un grupo de trabajo.

-¿Y lo no tan bueno?

​

¡Ufff! Sin querer, todos los días me enteraba de miles de cosas sobre la vida privada de muchos colegas que estimo y admiro mucho. Otros no, pero es complicado tener que manejar toda esa información tan de primera mano, y pensé que así debió ser en esos años en los que uno generó polémica… Nunca había estado detrás de la noticia.



-Cerraste este capítulo para abrir otro que tenías olvidado: la música.

​

Era algo que venía pensando hacía mucho, y esa frase de cajón que dice ‘el tiempo de Dios es perfecto’ cobra sentido en este momento, pues fueron muchas las situaciones personales y profesionales que me impidieron hacerlo antes. Hay que darles tiempo a las cosas y dejar que todos los procesos se cumplan. A veces uno quiere las cosas ya, en la inmediatez, pero las mejores son las que se cocinan lentamente.

¿Habría sido antes este lanzamiento? Yo tenía un disco casi listo para publicar, y no se pudo. Todo requirió volver a empezar de cero, equiparme de nuevos amigos, de nuevas personas que han creído en mi talento y en un nuevo equipo de management que está aquí, de frente, poniéndole el pecho a la brisa conmigo.

Marbelle, portada de la revista Carrusel Foto: Carrusel

