Belleza a prueba de agua y sudor (y, por si acaso, lágrimas)

La nueva cosmética apunta a que tu maquillaje se mantenga en su lugar, incluso en temporada de altas temperaturas, cuando pasas algunos días en la playa, expuesta a la humedad, si practicas deporte (en especial los acuáticos) y sudas o, simplemente, si has tenido un día agitado y se empieza a notar en tu aspecto. Ahí es cuando esta rama de la belleza entra en acción.



¿Estás enganchada? Esta es la información básica que debes saber al respecto y que te ayudará a entender cómo funciona esta tecnología.

Existen dos categorías de productos: el waterproof, es decir, a prueba de agua, y el water resistant, que es ligeramente menos resistente.



El maquillaje waterproof, también llamado maquillaje impermeable, resiste las condiciones climatológicas húmedas y el contacto directo con el agua, porque suele estar hecho de sustancias derivadas de la silicona, de ceras hidrófobas o de sílice. Esto favorece su duración y resistencia al agua.

Por otra parte, el water resistant sí es a prueba de lágrimas o transpiración, pero no garantiza que sobreviva a un buen baño. Por ello no tienen tendencia a lastimar los ojos sensibles o que usen lentes de contacto; sin embargo, aunque su resistencia es muy buena, existe un tiempo límite de duración bajo el agua, en muchos casos. Aproximadamente después de dos horas de contacto directo, el maquillaje podría empezar a cambiar de textura. Tenlo en cuenta para hacer retoques, si es necesario.

Un maquillaje a prueba de

agua necesita un desmaquillante especializado. Asegúrate de que su

Tus básicos

Ahora que sabes un poco más al respecto del waterproof, estos son los elementos que necesitas integrar a tu cosmetiquera en esta temporada:



Base:

Busca una de textura ligera, para que se funda mejor con la piel. Una de las tendencias de temporada es lograr un acabado mate luminoso en todo el rostro, que obtienes directamente con estas bases. La mayoría contiene sustancias hidratantes que protegen la piel de los componentes atmosféricos y la contaminación.



Rubor:

Las texturas cremosas son aliadas consentidas de esta rama de belleza porque se aplican fácilmente, en muchos casos con los dedos, y te dan ese brillo natural que se requiere en días soleados. Por eso no puede faltarte un blush waterproof. Al adquirirlo, procura que el color que elijas te ayude a lograr el look fresco que buscas. Tonos rosados, corales o ligeramente naranjas son ideales. El plus es que podrás aplicarlo también en labios.



Pestañina y delineadores en gel o lápiz:

De todos los cosméticos, estos son los productos que más opciones a prueba de agua tienen en el mercado, ya que se trata de una zona supermóvil, que necesita apoyo extra durante el día.



Lápiz labial:

Como el sudor también puede tocar los labios y la saliva se asoma de vez en cuando, elige uno de larga duración.

Los productos resistentes evitan el brillo indeseado o los estragos del clima. Foto: Cortesía Bobbi Brown, Clarins, Natura, Mary Kay y Maybelline

1. Sombra en crema de larga duración para ojos, de Bobbi Brown.

2. Sombra con efecto satinado, de Clarins.

3. Blur perfeccionador, de Natura, para minimizar el brillo.

4. Fijador de maquillaje en espray, de Mary Kay.

5. Sombra Color Tattoo 24HR, de Maybelline, que promete quedarse fija un día entero.

Los productos resistentes evitan el brillo indeseado o los estragos del clima. Foto: Cortesía

6. Base Phyto Teint Expert, de Sisley, con permanencia de 12 horas en la piel.

7. Esmalte Masglo, de la línea Salón, de larga duración.

8. Labial Ilusión Mate, de Nailen, dura 8 horas.

9. Base para ojos Prep+Prime, de M.A.C, fija tu sombra por más tiempo.

10. Labial Gel Semi-Mate, de Mary Kay, en tono Powerful Pink.

11. Lipstick Liquid Matte de larga duración, de La Forêt.

12. Base hidratante Studio Skin, de Smashbox, dura hasta 15 horas.

¡Cuidado con el sol!

Aunque es indispensable durante todo el año, en los meses más cálidos se recomienda un FPS 30 como mínimo, que garantice la protección adecuada.

Foto: Cortesía de Natura y Mary Kay.

1. Chronos de Natura, protector aclarador de manchas FPS 50.

2. Crema Skincare FPS 30, de Mary Kay.

3. Protector en espray Foto-equilibrio FPS50, de Natura.





