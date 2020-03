Makeout Colombia: Donde nadie extraña las carnes y es feliz

Es el restaurante donde me he divertido más. Por todo. Sus presentaciones son lujuriosas y pecaminosas: hamburguesas, tacos, brownies y pizzas, todo preparado con variedades de mantequillas y quesos. Sin embargo, nada te llevará a la ‘perdición’ ni al infarto.

El menú es elaborado 100 % con plantas, y el 80 % de la carta son opciones crudas. No existen cocinas tradicionales, llenas de fogones vivos. No los necesitan.



¿Entonces dónde está la felicidad?



Logran la premisa esencial de un sitio: una comida deliciosa. Y es que de nada sirven presentaciones impecables, la tan de moda investigación de productos, si, al final, el comensal no siente placer comiendo. En Makeout Colombia se da esa magia.

Dos cartageneras están al frente en Bogotá: Melissa y Cecilia Covo. Al conocer la propuesta de Matthew Kenney -el chef detrás de la marca, con restaurantes regados por el mundo-, le escribieron diciéndole que deseaban abrir un lugar con sus recetas. Enseguida les cogió la caña.



Mi diversión comienza con los falafeles en forma de croquetas y acompañados del hummus más rico en mi memoria. Los adornan y saborizan con rábanos. Una provocación y apertura que agradecí.



Los nori rolls picantes de paté de zanahoria, jalapeño y aguacate, imperdibles…, les advierto. Las crackers o galletas tostadas con aguacate son ricas, tanto como la mantequilla de almendra o la ricota de marañón.

Foto: MakeOut

Los platos fuertes conquistan. El sándwich de champiñones es crocante y deliciosamente balanceado. El bowl mexicano viene con ‘chorizo’, pico de gallo y guacamole, o el bowl de plantas (quinua, kale, harissa) con exquisitas calabazas dulces asadas.



Por último, sin saborizantes, preservantes, lácteos ni harinas, ofrecen postres fantásticos, como la torta de chocolate y dátiles. De todo mi gusto, el cheesecake de limón y aguacate.



Termina el festín de colores y sabores, y he olvidado que es un lugar… muy saludable. La carta ofrece unos platos de dulce y de sal tentadores, desde todos los aspectos. Sin embargo, merecen unas líneas especiales las bebidas; por ejemplo, los batidos naturales con productos como acai, cacao, mantequilla de maní, arándanos, café o coco, o el jugo superverde, un poderoso desintoxicante.

Foto: MakeOut

1. Bowl mexicano con pico de gallo, guacamole y ‘chorizo’ (secreto de la casa).



2. Tostada ricota y, al fondo, el sushi, el nori roll picante.



3. Sándwich de hongos salvajes.



4. Bowl verde. 5. Bowl acai.



6. Tostada de mantequilla de almendra y tostada de aguacate.



Makeout Colombia: carrera 9a #81-18, Bogotá. Reservas: tel.: (57) 300 03 90.

