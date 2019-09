Cupido a la carta: los lugares más románticos y ‘coolinarios’

No lo celebramos en febrero como el resto del mundo, pues según los comerciantes nacionales, septiembre era el mes menos movido en ventas. Pero esa sequía se acabó. Ahora es, junto a diciembre, el mes más sabroso y emotivo del año. Y desde nuestra sala de redacción, nos unimos a las celebraciones, haciendo un maridaje perfecto: amor y comida

¿Alternativas para que pases una fecha memorable? Aquí las tienes. No solo tú, también tu mejor amigo, pareja, marido o ex podrán ubicar el restaurante de tendencia para impactar y comunicar sentimientos, según el momento que atraviese la relación. Hay sitios nuevos y otros con el prestigio ya ganado, por ser excelentes anfitriones y cómplices de los enamorados.

La ‘carta’ incluye desde el sitio para invitar a una primera cita —tan cargada de nerviosismo— hasta la celebración por varios años de matrimonio. Y también el lugar para festejar con amigos y amigas de toda la vida. Empecemos por…

Con amig@s del alma

En Cantina La 15, México se vive. En el sótano está el antro, ochentero y festivo. En los pisos, 1, 2 y 3, el restaurante, y por el cuarto, Tulum, la terraza playera. Hay mariachis todas las noches. Su concepto fine dinning se siente en el ambiente y en la carta. Las carnes son su fuerte. Entre ellos el Porterhouse, de angus importado, viene en distinto gramaje, según el número de comensales. Lo flambean con mezcal y lo bañan en reducción de Jamaica. Los tacos de chicharrones de pulpo y el rabo de toro en vino tinto son ideales para compartir. Reservas: 310 210 3517.

Foto: carrusel

Primera cita

Rokko Asian Table es un estreno digno de conocer en compañía de un ser especial. Su decoración lo traslada a uno a una calle o a un rincón de Asia. Para esa primera invitación hay bocados a la medida: el bao (pan al vapor) de cerdo y las gyosas (empanaditas) de tofu ahumado. Son fáciles de comer y no te harán pasar un mal rato en ese emotivo encuentro. La ensalada de kanikama (palmitos de cangrejo) es fresca y picantica. Ubicado en la Zona T. Reservas: 317 594 4631.

Foto: carrusel

Pedida de mano o aniversario

Los Galenos, el restaurante de los enamorados. La complicidad inicia desde que un Jaguar recoge a las personas donde deseen. El conductor habla dos idiomas y sirve, si se quiere, champaña. Una vez que se abre el ascensor, en el piso 8, salta a la vista un ambiente elegante. Las mesas de dos van al lado de las ventanas: son 360 grados de belleza capitalina. Tiene una cava conformada por 300 etiquetas y el plato estrella es el Cojín de cochinillo confitado. El Mousse de pasión endulza la noche. Hay violines. Reservas: 257 0342.

Foto: Carrusel

Restaurantes de película

Katz’s es la locación de Cuando Harry conoció a Sally. Está en Nueva York y después de 30 años de la exitosa cinta, miles de turistas acuden buscando su magia y el mejor emparedado de pastrami. Hoy, Netflix consiguió el mismo efecto con Always be my maybe. Otra historia de amor en tres restaurantes de Vancouver: Glowbal, Nightingale y New Town Bakery. Puede que Keanu Reeves no esté, pero son reales y puedes disfrutarlos.

Foto: Foto Always be my maybe: cortesía Netflix

Reconciliación o avivar la relación

La Nube está a 3.000 metros sobre el nivel del mar, a 2 km. de las minas de Nemocón. La vista seduce y la chimenea ardiente aviva el amor. El anfitrión Santiago Rodríguez considera que el bosque ‘mágico’ cercano es contundente para sellar momentos románticos. Una pareja puede solicitar todo el espacio para ella. Reserva: 310 216 2259.

Foto: Carrusel

Citas a ciegas

Una cena clandestina con la chef Paula Silva es sorprendente para los que se conocen por primera vez. Se trata de un espacio situado en Chapinero Alto –con vista a los cerros–, donde no hay letreros ni nada semejante. Una propuesta gastronómica que también impactará a los vegetarianos y a los amantes de la cocina pura, cero químicos. Reservas: 312 4022 283.

Foto: Carrusel

Y, ¿por qué no un mes de Amor y Amistad con opciones llenas de experiencias distintas?

AGENDA

Eva Love Edition

En el marco del mes del Amor y la Amistad, llega la sexta edición de EVA Boulevard en su versión más romántica. Se trata de una feria al aire libre, en donde durante dos fines de semana encontrarás productos originales y encantadores de 250 emprendedores y muestras culturales a través de su escenario Talk & Music.

Las famosas casitas rosadas o tiendas independientes estarán de nuevo en el

Parque de la 93, del 5 al 8 y del 12 al 15 de septiembre.

Un plus amoroso: el apoyo a las fundaciones Natalia Ponce de León, Love Net y

La casa de la madre y el niño.

Foto: archivo personal y cortesía La Lupita, Afternoon Tea y Canasto Curry.

Teatro

La obra que sale mal

Llega al Teatro Nacional La Castellana el éxito taquillero en Londres y Broadway y con un elenco nacional de primera. Imperdible.

www.teatronacional.co

Foto: www.teatronacional.co

Libros

Toma un segundo café contigo mismo

De nuevo, Walter Dresel, mediante recursos prácticos, nos invita a buscar en lo más profundo de nuestra autoestima respuestas para avanzar en lo que realmente queremos. Y lo mejor, a ser exitosas.

De Grijalbo

Foto: De Grijalbo

Planes para dos

Si de pronto quieres algo diferente para celebrar tu aniversario o recrear una segunda luna de miel, Hotel Marriott Medellín se convierte en tu celestina para un fin de semana, con tarifa especial y exóticas experiencias. Curiosea el plan de Amor y Amistad. Te va a gustar .