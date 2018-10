Después de Bogotá, Cartagena es la segunda ciudad con mayor actividad gastronómica del país. Su oferta cada vez es mayor (crece como crece el turismo, de manera desbordada); ha mejorado en todos los sentidos (incluida la atención, que ha sido siempre su quiebre), y de un par de años para acá su escena se ha movido hacia nuevas zonas, como lo es Getsemaní (de hecho, en este listado destaca un local de este barrio).

Pero la queja generalizada es la misma de siempre: la comida en Cartagena sigue siendo cara para los colombianos. Lo formal, que paga impuestos, es muy costoso. Y lo informal, como un taxi en la ciudad, tiene un precio que varía según la cara del turista (siempre al borde del asalto). Por eso se les recomienda a los comensales que solo entren a lugares donde haya carta, en la que los precios estén claros.

Vamos, entonces, como ya es costumbre cada dos años en esta columna, a los 10 mejores restaurantes de Cartagena entre 2017 y 2018.



1. Carmen

Nació en Medellín hace nueve años. Hace seis, abrió sucursal en el hotel Anandá de Cartagena. Y hace dos, se trasladó a un nuevo local cerca de la plaza Fernández Madrid. Su cocina –colombiana, juiciosa y creativa– alcanza uno de los puntos más altos de la ciudad. Su menú se renueva cada tanto y resulta muy sorprendente en los detalles y el sabor. Recomiendo platillos como el ceviche laminado con copoazú y leche de tigre de corozo; o el ceviche de langosta caribeña, con papa criolla y queso Paipa; o el pez negro con raviolis de suero costeño, papa criolla & trufas negras, salsa de cognac & fresas fermentadas; o el chicharrón glaseado en tamarindo con puré de camote. ¡Muy rico!

Calle 38 n.° 8-19, Calle del Santísimo. Tel. (5) 664 5116.



2. Bohemia

Me gusta Bohemia por tres cosas: 1. Su local, un patio del siglo XVIII, es precioso. 2. La atención es intachable. 3. Su comida está lejos del cliché cartagenero. Y como esto en realidad se trata de lo tercero, hay que decir que su cocina es sólida en cuanto a la investigación y muy estimulante en cuanto a la elaboración. El chef sabe bien para dónde va. A eso súmele el respeto por el producto, que aquí es clave. ¡Ojo a una entrada que se llama Selva Marina, que trae como protagonistas unas gambas jugosas sobre una cama de algas! ¡Ojo al pulpo con pastel de plátano y maíz! ¡Y ojo al pescado al horno (para dos), al que le quitan la piel en frente de uno, con un profundo sabor criollo!

Calle Nuestra Señora del Carmen n.° 33-41. Tel. (5) 664 4438.



3. El Gobernador

Ingredientes locales + técnicas modernas + buena presentación = El Gobernador. Este proyecto de los hermanos Rausch no solo es el restaurante del hotel Bastión, sino que es otro de los techos gastronómicos del centro histórico de la ciudad. Afrancesado –como todo lo que dice By Rausch–, pero cada vez con más toques criollos, este local, para que entiendan, se puede resumir en un solo plato: trío de pato en salsa de corozo con foie gras, con plátano y kumquats (naranjas enanas chinas) cocidas. ¡Costoso, como casi todo lo de la ciudad, pero gustoso!

Calle del Sargento Mayor n.° 6-87. Tel. (5) 642 4100



4. Erre

Se come bien. El envuelto de aguacate con tartare de barracuda es de campeonato. El chicharrón de pulpo con salsa holandesa es de lujo. El socarrat (arroz) de pato y muelas de cangrejo es para siempre volver. La costilla de res de Angus glaseada es una pieza de colección. Erre queda en La Boquilla, que es a donde se está yendo la ciudad; tiene 800 metros, está en el piso 10 de la torre del hotel Las Américas y presenta un espectáculo difícil de conseguir al mismo tiempo: por un lado el mar Caribe y, por el otro, la ciénaga de La Virgen. Un sitio especial para momentos especiales.

Hotel las Américas, La Boquilla. Tel. (5) 672 3344



5. La Cevichería

Digamos que ya es un clásico de la ciudad amurallada. Hace 19 años empezó con cuatro mesas y hoy, sin haber crecido mucho –no debe pasar de 70 puestos– es lo mejor de la plaza de San Diego. Siempre a la fija con todos los crudos, quiero destacar uno difícil de conseguir en otro lado: el ceviche de langosta en zumo de limón y mandarina. ¡Pilas a las muelitas de cangrejo, acompañadas con salsa de miel mostaza! Mención aparte merece el arroz caldoso de langostinos. ¡Ojo, no hay reservas! Eso habla de su éxito.

Calle Stuart n.° 7-14 (San Diego). Tel. (5) 679 8743.



6. Andante Allegro Vivace

Puede ser el mejor italiano de la ciudad. Gracias a su fama, ya bien ganada por los años, pasó de ser un diminuto local de 20 puestos, a ser (puro al frente) un agradable local de 100 puestos. Tres recomendaciones muy puntuales y a la fija: 1. Tagliolini salteados en ragú de langosta, con langostinos tigres, aceitunas y alcaparras fritas. 2. Gnocchi de sémola con calamares, pulpo, berenjenas y pistacho. 3. Ravioli ‘di granchio’ (cangrejo) y los ravioli ‘di carciofi’ (alcachofas). ¡Sabrosísimos!

Calle Don Sancho n.° 36-20

Tel. (5) 664 0156.



7. Árabe Internacional

Ya son más de 50 años con los secretos intactos de la gastronomía casera sirio-libanesa. Y eso, sin más, quiere decir autenticidad en el viejo recetario, incluidas las especias originales que traen de Oriente Medio. Su arroz de lentejas, su marmaón –granos de trigo con lonjas de pollo y consomé–, su róbalo bañado en salsa de tahine, almendras tostaditas y cebolla son sencillamente 'clásicos' de la ciudad. ¡Leyenda!

Cra. 3 n.° 8-83.

Tel. (5) 665 4365.



8. Moshi

¡Cómo explicarlo! No es un restaurante japonés, ni chino. Tampoco es de cocina puramente colombiana, ni antillana. Pero es todo eso, bien mezclado. Y puede sonar raro, pero sabe muy rico. Pescados, arroces, sushi, ramen, tubérculos, plátanos, hongos, ajíes, sueros, chicharrones. Una riesgosa fusión con muy buenos resultados. Un ejemplo: sopa de miso negro con pulpo sellado, queso costeño, ñame y wakame. Inténtelo y me cuenta.

Calle 38 n.° 8-19, Calle del Santísimo. Tel. (5) 664 5116



9. Casa Della Pasta

Un italiano y una eslovena abrieron hace poco menos de un año un pequeño local de 2 pisos repleto de sabor en una de las nuevas calles por descubrir de Getsemaní. Pasta hecha en casa. Salsas auténticas y a la minuta. Y muy buen golpe de fogón. Para ser Cartagena, está bien de precios. La atención sí es cualquier cosa. Todo es un despelote –incluso entran músicos de la calle a tocar–, pero es muy sabroso. ¡Gran novedad!

Calle La Magdalena n.° 9-67 (Getsemaní).

Cel. 318 689 9611



10. M

Mónica Espinosa –hermana de la afamada chef Leonor Espinosa– ya tiene tres locales M en el país (Cartagena, Bogotá y Barranquilla). El de la Heroica fue el primero y, con el tiempo, se ha convertido en un referente de la gastronomía árabe en la ciudad. Su hummus casero con trocitos de carne crocantes, sus brochetas de cordero con tabule y su quibbe crudo son de los mejores bocados de la ciudad. ¡A la fija!

Calle 6 n.° 3-24, Bocagrande.

Tel. (5) 655 0154.