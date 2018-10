Las pecas están de moda

Puede ser que la culpa de que las pecas estén de moda sea de Meghan Markle, Kylie Jenner, Emma Watson, Lily Cole o Emma Stone: todas, mujeres poderosas, de gran personalidad y tan orgullosas de sus pecas que no tienen necesidad de cubrirlas con el maquillaje.

Lo que está claro es que estas mujeres marcan tendencia y muchas jóvenes quieren seguir sus pasos. Las que nacieron con estas manchas ahora quieren lucirlas sin reparos y las que no las tienen deciden pintárselas o incluso tatuárselas.



La inesperada fiebre por las pecas también puede deberse al trabajo del fotógrafo de moda Reto Caduff, quien recopiló en el libro Freckles una serie de mujeres que lucen al natural sus puntitos en la cara. En Instagram el fenómeno también es viral, como lo prueban las etiquetas #freethefreckle y #fakefreckle.



Pero ¿qué son las pecas? Son las manchas más comunes, sobre todo en pieles de tez blanca. “Se trata de acumulaciones de pigmento de color marrón”, según explica a Efe el doctor Oscar Junco, quien recuerda que con la exposición solar, “su tono se intensifica, lo que las hace más visibles en verano”.

Las actrices británicas Emma Watson y Lily Cole lucen un maquillaje muy suave que deja al descubierto sus pecas. Foto: EFE

Las pecas se forman y se oscurecen con el sol, por lo que es importante usar protector solar. Una sola aplicación diaria puede no ser suficiente: “se tiene que aplicar la protección solar cada 60 a 90 minutos”, dice el doctor Junco. Marta Barrero y Elena Ramos, farmacéuticas y expertas en dermocosmética de The Secret Lab advierten que es importante usar protección solar durante todo el año para que las pecas “no se conviertan en manchas problemáticas”.



Además, es fundamental someterse a una limpieza facial cada dos a tres meses según el tipo de piel, además de tratamientos de luminosidad e hidratación para realzar la belleza de la piel pecosa.



Si está pensando en sumarse a la moda de las pecas que ofrece una imagen naif, aniñada, coqueta e incluso romántica, es mejor que opte por un maquillaje que las imiten. “Desaconsejo el tatuaje de pecas con el fin de parecerse a Meghan Markle”, dice Virginia Sánchez, directora médico estética de las Clínicas Dorsia.

Aunque los tatuajes no son peligrosos, “tampoco son inocuos, ya que siempre conllevan un riesgo de alergia, infección o cicatriz”, asegura la dermatóloga Sánchez.



Además de tener siempre en cuenta la erosión que producen en la piel y de extremar las medidas sanitarias de seguridad e higiene no quedan bien en todos los rostros.

Hay que añadir un peligro más: “Si se desarrollase un melanoma justo en la zona del tatuaje produciría un diagnóstico tardío del mismo, con sus consecuencias negativas derivadas”, explica Sánchez. “Las pecas o efélides son constitucionales (genéticas), y estéticamente quedan bien cuando son naturales y van alineadas con el tipo de piel”, agrega la experta.



La estilista Charo Palomo, en cambio, aconseja dibujar alguna sobre la mejilla con distintos tonos nude y marrones “con la idea de que resulten naturales”.

Es un proceso laborioso, que requiere buen pulso y paciencia suficiente para aplicar la base de maquillaje, correctores, polvos traslúcidos, dibujar las pecas y después matizarlas hasta conseguir un look lo más natural posible.



Si prefiere sumarse a esta tendencia, pero con un punto más osado, puede llenar el rostro de pecas falsas de quita y pon, que se pegan.



La oferta es infinita, desde aquellas con efecto glitter hasta otras doradas que conducen hacia maquillajes de fantasía. Como en todo, en el equilibrio esta la virtud.



CARMEN MARTÍN

EFE